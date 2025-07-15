Van'da kalaşnikoflu saldırı! Baba hayatını kaybetti, 3 kızı yaralandı

Van'da kalaşnikoflu saldırı! Baba hayatını kaybetti, 3 kızı yaralandı
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İpekyolu ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda bir baba hayatını kaybederken, 3 kızı yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir araca uzun namlulu silahla yapılan saldırıda baba hayatını kaybederken, 3 kızı da yaralandı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesi Kale Yolu üzerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir araçtaki baba ve kızlarına kalaşnikofla saldırı düzenledi.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, 3 KIZI YARALANDI

Saldırıda baba ve 3 kızı yaralanarak bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen baba hayatını kaybederken, kızlarının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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