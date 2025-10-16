'Valiye şemsiye var, gazilere yok' haberinin ardından gözaltına alınmıştı! Valilikten açıklama geldi

İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır muhabiri Sebahattin Yum, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen tören sırasında yaşanan bir olayı "Valiye şemsiye var, gaziye yok" başlığı ile haberleştirdi. Haberin akabinde gazeteci Sebahattin Yum ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

"GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI" HABERİNE DE GÖZALTI

Gözaltına alınan Yum'un emniyet müdürlüğünden çıkışını görüntüleyen İHA Iğdır Muhabiri ve Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Tunç da gözaltına alındı.

"İFADEMİZDE NE GÖRDÜYSEK ONU YAZDIĞIMIZI SÖYLEDİK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Yum, "Büroda haber yazarken kapı çalındı, iki memur arkadaş geldi. İfademin alınacağını söylediler. Konuyu sordum, konunun ne olduğunu bilmediklerini söylediler. Önce sağlık raporu için hastaneye gittik. Rapor aldıktan sonra emniyete gittik. Konunun 19 Eylül'de yaptığımız haberle alakalı olduğunu söylediler. 'Valiye şemsiye var gaziye yok' haberi olduğunu öğrendik. Iğdır Valisi Ercan Turan hakkımda şikayetçi bulunmuş. Halkı yanıltıcı bilgi verildiği iddia edilmiş. Biz de ifademizde ne gördüysek onu yazdığımızı söyledik" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: UZUN SÜREDİR GERÇEĞE AYKIRI HABER VE PAYLAŞIMLAR YAPMAKTADIR

Öte yandan yaşananların ardından Iğdır Valiliği'nden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır Temsilcisi S.Y. adlı şahsın, "Valiye şemsiye var, gazilere yok" haberi ile ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurularına istinaden, TCK 217/A maddesi (Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma) kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine şüpheli sıfatıyla 14.10.2025 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğünce ifadesi alınmış, akabinde saat 17:05 sıralarında serbest bırakılmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Jandarma bölgesinde yapılan dezenformasyon amaçlı farklı bir haber dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından da ifadesi alınmış ve serbest bırakılmıştır.

Söz konusu şahıs, uzun süredir Valiliğimiz, İl Özel İdaresi ve ilimizdeki kamu kurumları hakkında gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan haber ve paylaşımlar yapmaktadır. Bu kapsamda sistematik biçimde hazırlanan haberler konusunda, İHA Bölge Müdürlüğü ve ajans üst yönetiminin de zaman zaman yanlış bilgilendirildiği değerlendirilmektedir.

"GAZETECİLİK FAALİYETİ DIŞINDA TİCARİ AMAÇLARLA KULLANDIĞI DRONE'U İZİNSİZ UÇURMASI NEDENİYLE İŞLEM YAPILDI"

Süreç içerisinde hem İHA Bölge Müdürlüğü hem de il temsilcisi ile yapılan yapıcı görüşmelere rağmen, habercilik ilkeleri doğrultusunda herhangi bir düzeltme veya tekzip yayımlanmamış, aksine kamu kurumlarını hedef alan taraflı haberlere devam edilmiştir.

Ajans yetkilileri ile yapılan görüşmelerde; il temsilcisi S.Y.'nin gazetecilik faaliyeti dışında ticari amaçlarla kullandığı drone'u izinsiz uçurması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı ve buna istinaden kurumlarla ilgili olumsuz haberlerin yapıldığı Valiliğimiz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Son olarak, 19 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen Gaziler Günü programına ilişkin olarak kısa bir görüntü kullanılarak "Valiye şemsiye var, gazilere yok" şeklinde gerçeği yansıtmayan bir haber yapılmıştır. Bu haberde, programdan yalnızca kısa bir kesiti kullanarak kamuoyunda yanlış algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Söz konusu habere anında şehit ailelerimiz ve gazilerimiz tepki göstermiş ve basın açıklaması yaparak durumu reddetmiş olduğunu belirterek, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuşlardır. Söz konusu olaylar yargıya taşınmış olup, bağımsız Türk yargısının takdirindedir."

