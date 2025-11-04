Vali Dallı: "Uyuşturucu ile mücadelede ihbarlar büyük önem taşıyor"

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde yürütülecek olan "Hayata Renk Verelim" projesinin açılışında konuşan Vali Meftun Dallı, "Uyuşturucu ticareti yapanlarla mücadelede ihbar çok önemlidir. Kolluk kuvvetlerimiz her türlü yöntemi çözmek için çalışıyor ancak bu işte büyük bir rant söz konusudur" dedi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan "Hayata Renk Verelim" projesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan "Asil Kanı Kirletme, Geleceğine Sahip Çık" yerel sosyal sorumluluk projelerinin tanıtımı yapıldı. Valilik İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Vali Meftun Dallı, Projeye destek veren Kronospan Orman Ürünleri firmasının yönetim kurulu başkanı ve CEO'su H. Akgün Okay ile Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Hikmet Uz, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, İl Müftüsü Bekir Derin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu ile sivil toplum kuruluşları ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

İmza töreni öncesinde Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan tanıtım videosu izlendi. Ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Süleyman Kaytaz tarafından hazırlanan projenin sunumu gerçekleştirildi.

"Uyuşturucu ile mücadelede uluslararası arenada başarılı çalışmalar yürütüyoruz"

Programda konuşan Vali Meftun Dallı, "Birincisi önleyici kısım, ikincisi bu maddeye müptela olmuş insanların arındırılması, tedavi edilmesi ve bu illetten kurtarılması, üçüncüsü ise kolluk kuvvetleriyle, devlet olarak bu işin ticaretini yapan, yaygınlaştırmaya çalışan kötü niyetli insanlarla verdiğimiz mücadeledir. Bu son aşama yani kolluk mücadelesi en başarılı yürüyen kısımdır. Jandarmamız, polisimiz ve diğer ilgili kurumlarımız bu mücadeleyi uluslararası düzeyde başarıyla yürütmektedir. Her geçen gün bu alandaki çalışmalarımızı daha iyi hale getirmek için gayret ediyoruz. Ancak asıl önemli olan, gençlerimizi ve çocuklarımızı bu işe bulaşmadan kurtarmaktır. Yani bağımlı hale gelmeden onlara gerekli eğitimi ve farkındalığı kazandırarak bu tehlikenin önüne geçmek gerekmektedir. Bunun için yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin bu konuya katkı sunması gerekir. Başta aileler, okullar, öğretmenler ve diğer paydaşlar, bu meselenin ülkemizin ve milletimizin geleceğiyle doğrudan ilgili olduğunu bilerek hareket etmelidir. Bu bir varlık-yokluk meselesidir" dedi.

"Dijital dünyada çocuklarımızı her türlü etkileşime açık hale getirdiği çağda, herkes evladını yakından takip etmek zorunda"

Uyuşturucu ile mücadelenin en önemli ayaklarından bir tanesinin ihbar mekanizması olduğunu belirten Vali Dallı, "NARVAS projemiz var ve vatandaşlarımız bu uygulamayı kullanabilirler. İnsanlar bazen normal hatlardan ihbarda bulunmaktan çekiniyor. Ben her zaman söylüyorum, gel, bana söyle kardeşim. İhbarcı sen olma, ben olurum. Bir şey gördüysen, duydaysan veya şahit olduysan bana bildir, gerisini bize bırak. Müdür Bey, Jandarma Komutanımız ve diğer arkadaşlarımız da aynı düşüncededir. Maalesef hem Kastamonu'da hem de genel olarak ihbar mekanizmasını istediğimiz düzeye getiremedik. Bu nedenle tüm hemşehrilerimden özellikle rica ediyorum. Uyuşturucu ticareti yapanlarla mücadelede ihbar çok önemlidir. Kolluk kuvvetlerimiz her türlü yöntemi çözmek için çalışıyor ancak bu işte büyük bir rant söz konusudur. Siz üç yöntemi deşifre ediyorsunuz, onlar beş yeni yöntem buluyor. Bu nedenle ihbar mekanizmasını çalıştırmak devletimize büyük destek olacaktır" diye konuştu.

"Bağımlı olmuş bir insanın tamamen kurtulma oranı yüzde 5 ila 6 civarındadır"

Hayata geçirilen projenin önemine de değinen Vali Dallı, "Dünya genelinde yapılan istatistiklere göre uyuşturucuya bağımlı olmuş bir insanın tamamen kurtulma oranı yüzde 5 ila 6 civarındadır. Bu süreçte başarıya ulaşmanın en önemli yollarından biri, bağımlının kötü çevresinden uzaklaşabilmesidir. Tedavi gören kişi, tedavi sonrası tekrar aynı çevreye dönerse başarı oranı çok düşer. Ancak o insanlardan uzak durmayı başarırsa, tamamen kurtulma şansı oldukça artar. Bu noktada elimizdeki en etkili araçlardan biri spordur. Gençlerimizi sporla meşgul etmek, onlara doğru alanlarda faaliyet imkanı sağlamak çok önemlidir. Bunun yanında onlara iş imkanı sunmak, istihdam sağlamak da aynı derecede etkilidir. Sonuç olarak, bu mesele toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesiyle başarıya ulaşacaktır" şeklinde konuştu.

Programda konuşan Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş ise projeyle ilgili bilgi vererek, "Bu çalışmalar için gerekli maddi kaynağın bir kısmı Narkotik Dairemizden, bir kısmı da Kronospan'dan sağlanmaktadır. Buna rağmen bu zehre bulaşan gençlerimiz bulunmaktadır. Ancak Kastamonu bu anlamda masumiyetini büyük ölçüde koruyan, 81 il arasında ortalamanın üzerinde iyiliğe sahip bir ildir. Buna rağmen bir kişi bile bu işe bulaşsa, bu bizim için büyük bir sorumluluk ve vebaldir. Bu konuda kararlılıkla mücadele ediyoruz. İlimizde bu zehrin bulunmasına, hatta ilimizden geçmesine bile jandarmamızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla izin vermiyoruz. Bu işe bulaşan kim olursa olsun, kolluk kuvvetleri olarak gereğini yapıyoruz. Bu konuda herkesin içi rahat olsun. Yapılan işlemler sonrasında uyuşturucunun yaygın olduğu yönünde bir algı oluşabiliyor. Bu da kötülüğün reklamını yapar hale gelebiliyor. Bu projedeki amacımız, bu yanlış algıyı kırmaktır. Gerçekte bu sorun çok azdır, fakat varmış gibi algılanması kötülere cesaret vermektedir. Bu nedenle toplumda farkındalık oluşturmayı ve gençlerimizin bu konuyu merak etmesini önlemeye çalışıyoruz. Ayrıca, suça bulaşan gençlerin ve ailelerinin topluma yeniden kazandırılması konusunda da çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hazırlanan projelerin protokolü paydaşlar tarafından imzalandı. - KASTAMONU