Rahmi Saltuk isyan etti: Kılıçdaroğlu'nun listesinden haberim yoktu, hemen adımı sildirdim

Sanatçı Rahmi Saltuk, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren sanatçılar arasında adının yer almasına ilişkin açıklama yaptı. Saltuk, Berhan Şimşek'in kendisini arayarak şarkılarını ve sesini kullanmak için izin istediğini ancak herhangi bir bildiriye imza atmadığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren sanatçıların yer aldığı bildiride adının bulunması tartışma yaratırken, sanatçı Rahmi Saltuk'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Radyo Sputnik'te Gazeteci Mustafa Hoş'un programına konuk olan Saltuk, süreçten haberdar olmadığını ve adını ilk kez yayımlanan listede gördüğünü söyledi.

"BERHAN ŞİMŞEK ARADI, İZİN VERDİM"

Rahmi Saltuk, Berhan Şimşek'in kendisini telefonla aradığını belirterek, şarkılarının ve sesinin kullanılabileceğini söylediğini ifade etti.

Saltuk, "Berhan Şimşek beni aradı, şarkılarımı ve sesimi kullanabileceklerini söyledi. Ben de izin verdim ama herhangi bir metne imza atmadım" dedi.

"BİLDİRİDEN HABERİM YOKTU"

Yayımlanan bildiriden ve imza listesinden haberdar olmadığını belirten Saltuk, gelişmeleri kamuoyu gibi basından öğrendiğini söyledi.

Ünlü sanatçı, "Ben de sizin gibi haberlerden öğrendim. Yayınlanan bildiriden ve imzalardan haberim yoktu" ifadelerini kullandı.

"ADIMI GÖRÜR GÖRMEZ ÇIKARILMASINI İSTEDİM"

Adının bildiride ilk imzacı olarak yer aldığını görünce şaşkınlık yaşadığını belirten Saltuk, isminin listeden çıkarılması için hemen girişimde bulunduğunu anlattı.

Saltuk, "İlk imzacı olarak adımı görünce hemen ismimin listeden çıkarılmasını istedim ve sonrasında sildirildi" dedi.

Sanatçının açıklamaları, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek amacıyla yayımlanan bildiriye ilişkin tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.