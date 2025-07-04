Vali Çiftçi'den asayiş değerlendirmesi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2025 yılının ilk 6 aylık asayiş olayları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, Erzurum'da suç oranlarında olumlu anlamda azalma olduğunu ifade etti.

Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı ile birlikte 2024 ve 2025 yılı ilk 6 aylık asayiş olaylarının karşılaştırılmalı değerlendirmelerini yapan Vali Mustafa Çiftçi, asayiş olaylarının içerisinde en önemli suç kategorisinin kişilere karşı işlenen suçlar başlığı olduğunu hatırlatarak, "Kişilere karşı işlenen suçlara baktığımızda geçen yıla oranla bu sene yüzde 12.1 oranında bir azalma olduğunu gözlemliyoruz. Kişilere karşı işlenen suçlardan örneğin; kişiyi hürriyetinde yoksun kılma yüzde 77.8 oranında bir düşüş kaydetmişiz. Yine kişilerin huzur ve sükünunu bozma yüzde 69.7 oranında azalmış. Kasten öldürme olayları da bu kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altında yüzde 42.9 oranında azalmış. Kişilere karşı işlenen suçlarda geçen senenin ilk 6 ayına göre bu sene ilk 6 ayda yüzde 12.1 oranında bir azalma kaydetmişiz. Bu ilimiz açısından son derece memnuniyet verici bir gelişme. Asayiş suçlarının ikinci önemli başlığı mal varlığına karşı işlenen suçlar. Mal varlığına karşı işlenen suçlara göz attığımızda geçen senenin ilk 6 ayına göre, bu senenin 6 ayında da yüzde 27.4 oranında bir azalma olduğunu ifade edebilirim. Yine mal varlığına karşı işlenen suçların da. Önemli suç başlıkları var. Önemli kategoriler var. Mesela onlardan otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, kapkaç ve yan kesicilik suçları bu sene içerisinde ilk 6 ayda hiç gerçekleşmemiş. Elimizde hiç bu tür suçlar oluşmamış. Dolayısıyla bunlar da memnuniyet verici gelişmeler. Yine mal varlığına karşı işlenen suçlardan gasp suçu yani önemli suçlardan birisi yüzde 60.7 oranında azalma kaydetmiş. Evden hırsızlık suçları yüzde 60 oranında azalmış. Yine iş yerinden ve kurumdan hırsızlık da yüzde 60 oranında azalmış. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda, önemli başlıklarda da güzel azalışlar, önemli oranda anlamlı azalışlar olduğunu ifade edebilirim" dedi.

Vali Çiftçi'den vatandaşa çağrı

Erzurum'da devlete ve millete karşı işlenen suçlarda da yüzde 31.8 oranında bir azalış ortaya çıktığını ifade eden Vali Çiftçi, şöyle konuştu:

"Narkotik suçlarla mücadele konusunda geçen senenin ilk 6 ayında 403 olay meydana gelmişken bu sene 431 olay meydana geldiğini görüyoruz. Olayların artışı yapılan operasyonların artışı anlamına da geliyor. Narkotik suçlarla mücadele sadece polisiye tedbirlerle önlenebilecek bir suç türü değil. Bu narkotik suçlarla mücadele edebilmemiz için topyekun bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bunun için de öncelikle tüm vatandaşlarımızın, ailelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve devletin diğer kurumlarının da bu konuda bize yardımcı olmaları gerekiyor ki verdiğimiz mücadele başarıya ulaşabilsin, bu tür suçların önüne geçebilelim."

"Düzensiz göçmenlerle mücadele sürüyor"

Düzensiz göçmenlerle alakalı da değerlendirmeler yapan Vali Çiftçi, "Operasyonlar arttırınca bu işi yapan, organize eden, organizatör diye adlandırdığımız kişiler var. Mesela yakalanan organizatör sayısı da yüzde 25.2 oranında artmış. Operasyonlar artınca doğal olarak. Asıl önemli konu da şu, tutuklanan organizatör sayısı da yüzde 159.3 oranında bir artış kaydetmiş. Demek ki adliyeye sevk ettiğimiz organizatörlerin büyük bir kısmı artık tutuklanarak cezaevini boylamışlar. Bu düzensiz göçmenlerle ilgili bu mücadeleyle ilgili söyleyeceğim son hususta, artık bunların böyle küçük gruplar halinde elimizde görüldükleri toplu halde hareket etmedikleri bu da verilen mücadelenin başarıya ulaştığını artık toplu olarak bu işin yapılmadığını küçük gruplar halinde elimizde yakalandıkları yönündedir" şeklinde konuştu.

Düğün konvoylarına dikkat çekti

Erzurum'da 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde 467 bin araç kontrolden geçirilmişken bu yıl sayının 500 bin sınırına ulaştığını vurgulayan Vali Çiftçi, "Trafik denetimlerimiz artmış. Buna bağlı olarak geçen sene 707 tane ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmişken bu sene sayının 680'e düştüğünü söyleyebilirim. Vatandaşlardan bir ricam var bu noktada trafik konusuna değinmişken. Lütfen trafik kurallarına uyusunlar, hız limitlerine uyusunlar. Kendi canlarını ve başkalarının canlarını riske atmasınlar. Yaz mevsimi geldi. Daha önceki toplantılarda da uyarıda bulunmuştum. Düğün konvoyları mesela bütün şeritleri kaplıyorlar. Başkalarına geçit hakkı vermiyorlar. Vatandaşlarımızdan isteğimiz lütfen gelin konvoyları oluştururken en azından bir şeridi boş bıraksınlar ki başkalarının da yol hakkına riayet etmiş olsunlar, saygı göstermiş olsunlar" dedi.

"5 yılda 6 bin 48 kişi kayboldu"

Erzurum'da 2020 ile 2025 yılları arasında 6 bin 48 tane kaybolma olayı meydana geldiğini belirten Vali Mustafa Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda 13 vatandaşımız hayatını kaybederken, 5 bin 365 vatandaşımız ise sağ olarak bulunmuştur. Bizim burada asıl değinmemiz gereken, bizi asıl ilgilendiren konu şu anda 439 tane şahsın halen kayıp olarak aranıyor olması. Bu 439 şahıstan da 38'inin akli dengesi yerinde değil. Bunlardan 38 kişinin 34 tanesi habersiz olarak evden ayrılmış, bir daha kendisinden haber alınamamış. 4'ü ise engelli bakım merkezleri, rehabilitasyon merkezlerinden izinsiz olarak ayrılan vatandaşlarımızdan oluşuyor. Dolayısıyla bu tür kaybolma hadiselerinin önüne geçmek için de örneğin çocukların oyun oynarken asla yalnız bırakılmaması, kendi başlarına bırakılmaması. Yine çocuklar ve zihinsel engelli kardeşlerimiz için mesela üzerlerinde isminin, soy isminin, telefon numarasının, adresinin yazıldığı kolye, bileklik veya işte elbiseye dikili etiket olabilir. Bu tür bir tedbir alınması. Yine yaşlı ve akli dengesi yerinde olmayan şahısların kaybolması durumunda da yerlerinin bulunmasına yardımcı olmak üzere GPS cihazlar var biliyorsunuz. Bunun kullanmalarının teşvik edilmesi bu vatandaşlarımıza kısa süre içerisinde ulaşmamıza, onları bulmamıza yardımcı olacaktır." - ERZURUM