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Şanlıurfa'da Bagaj Yolculuğu: Ölümden Son Anda Kurtuldular

Şanlıurfa'da Bagaj Yolculuğu: Ölümden Son Anda Kurtuldular
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Şanlıurfa’da hareket halindeki otomobilin bagajının üzerinde oturan 2 gençten biri, sürücünün ani fren yapması sonucu yere düşerek altında ezilmekten son anda kurtuldu.

Şanlıurfa'da hareket halindeki otomobilin bagajının üzerinde oturan 2 gençten biri, sürücünün ani fren yapması sonucu yere düşerek altında ezilmekten son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi 2348'inci sokakta yaşandı. Seyir halindeki otomobilin bagajının üzerinde oturan 2 genç, tehlikeli bir şekilde sokakta ilerledi. Süratli bir şekilde giden otomobil sürücüsünün frene ani basmasıyla birlikte gençlerden biri yola savruldu. Aynı otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan genç, ölümden döndü. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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