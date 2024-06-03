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Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık! En hafifi komşu kızını hamile bırakmak

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Müge Anlı'nın programda üvey kızlarını istismar ettiği ortaya çıkan ve tutuklanan Selahattin Yalnız'ın geçmişi akıllara durgunluk verdi. 11 çocuğu olan ve hakkında birçok suç bulunan Yalnız'ı eski eşlerini darbettiği, karşı komşusunun kızını da hamile bıraktığı ortaya çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına üvey kızlarını aramak için çıkan Selahattin Yalnız'ın yıllarca kızları istismar ettiği ortaya çıktı. Canlı yayında gözaltına alınan Yalnız tutuklanarak cezaevine gönderilirken geçmişte yaptığı birçok suç da bir bir döküldü.

"EŞLERİNİ DÖVMÜŞ, AKIL HASTANESİNDE YATMIŞ"

Canlı yayında Selahattin Yalnız'ın dayısından aldığı bilgilerle vukuatlarını sıralayan Müge Anlı, "İlk eşiyle 6 ay evli kalmış. Eşini darbederek kalçasından bıçaklamış. Çocukları olmadığı için hemen boşanmışlar. Sonra Selahattin'i Avustralya'da akıl hastanesine yatırmışlar. Orada 10 gün yatmış. İkinci evliliğini Kıbrıslı biriyle yapmış. Bununla 15-20 sene evli kalmış ve 4 kızları olmuş. Daha sonra kadın istediği boşanmışlar ve çocukların velayeti Selahattin'e verilmiş. Evliliği içinde karşı komşusunun kızını istismar etmiş. Kız hamile kalmış ve bebeği doğurduktan sonra hastaneden direkt yurda göndermişler. 3. evliliğini de Avustralya'da yapmış. Ondan da 2 kızı 1 oğlu var. Avustralya'daki eşini de darbettiği için cezaevine girmiş. O esnada eş velayetleri almış ve Selahattin'i sınır dışı etmişler" dedi.

Üvey kızlarını istismar eden adamın geçmişi kirli çıktı! Yaptıkları tüyleri diken diken etti

"KOMŞUSUNUN KIZINI HAMİLE BIRAKTI"

Canlı yayına bağlanan Selahattin Yalnız'ın dayısı Necati Bey ise canlı yayında anlattıkları tüyleri diken diken etti. Yalnız'ın yıllar içinde yaptıklarından bahseden Necati Bey, şunları söyledi. İlk evliliğini teyzesinin kızıyla yaptı. Yeğenim evlendikten sonra pişman oldu. Evlilikleri 6 ay sürdü. Sonra Kıbrıslı bir kızla tanıştı onu istemeye gittik. Ben o kıza her şeyi anlattım ama beni dinlemedi. Bu evliliğinden 4 tane kızı oldu. Ben ikinci eşiyle konuştum bana her şeyi anlattı. İlk çocuğunu 3 ila 5 yaşları arasında istismar etmiş. İkinci kızı 4 yaşındayken istismara uğramış. Diğer kızı 6 yaştan 11 yaşa kadar istismara uğradığını söylüyor. 3 evliliğini Avustralya'da yapmıştı. O evliliğinden 2 kız 1 oğlu var. O kızlarının biri de istismar edilmiş. Bütün çocuklar bunu annelerine anlatmış. Bende 4 sayfalık ifadeler var bunları göndereceğim. İkinci evliliği esnasında karşı komşularının kızını istismar etmiş. İstismarda kız hamile kalıyor ve doğum yaptıktan sonra bebeği bir doktora evlatlık vermişler. Ben bu olayları yeni öğrendim. Ben bilmediğim için o zamanlar onun yanında oldum. Avustralya'da olaydan sonra report edildi. Bunu beyni 15-16 yaşlarında. Süper bir yalancı. 9 çocuğu istismar ettiğini biliyorum."

MUHTARIN ŞÜPHELENMESİYLE GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Ortaca'nın Ekşiliyurt Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Yalnız geçtiğimiz hafta mahalle muhtarı Meral Uysal'ı arayarak, yanında yaşayan 2 kızın kaçtığını söyledi. Muhtar Meral Uysal, Selahattin Yalnız ile yaptığı görüşmede, Yalnız'ın kendisine, "Bu kızlar bana uyku ilacı içirdiler, öldürmeye çalıştılar, bana her türlü iftirayı attılar" deyince olaydan şüphelenen muhtar Meral Uysal, konuyu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına iletti. Konunun gündeme gelmesiyle Selahattin Bey de çıkarak üvey kızlarının bulunmasını istedi.

Üvey kızlarını istismar eden adamın geçmişi kirli çıktı! Yaptıkları tüyleri diken diken etti

MÜGE ANLI ÖFKEDEN DELİYE DÖNMÜŞTÜ

Kısa sürede bulunarak Müge Anlı'nın programına çıkan kızlar, üvey babanın kendilerini yıllardır istismar ettiğini hatta "Dördünüz de benim karımsınız" dediğini söyledi. Elinde istismar görüntülerinin olduğunu söyleyen Müge Anlı ise Sen utanmadan benim stüdyoma nasıl geldin ahlaksız. Terbiyesiz adam. Senin bu kızlara yaptıkların videosu elimde. Ahlaksız... Sen bu kızları istismar edip nasıl gelip bir de ararsın?" diyerek ateş püskürdü. Canlı yayında gözaltına alınan Selahattin Bey tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Müge Anlı Televizyon Hukuk 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

sade vatandaş:

bu iğrenç polisiye olaylar dün başlamadı hep vardı kimse kendine alınmasın sözüm ortaya genelde toplum olarak pek düzgün olduğumuz söylenemez ne yazıkki her yıl buna benzer binlerce olay vakaları karakolara geliyor oradan adliyelere taşınıyor bu gibi televizyon proğramlarının yararı tartışılır o malum kanal sıkıysa on bin lira aylık alıp on beş bin lira kira veren emeklilerin bu pahalıkta çektiği sıkıntı ve dertleri haber yapsın yapamaz çünki işine gelmez

21
2
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Demir Acer:

Idam şart

11
1
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murat ılgaz:

Sahs-ı muhterem bir hayli kalitelioç imiş

5
2
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kripto para:

katiksız saf hemde

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