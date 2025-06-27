Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapsi istinaf savcısı az buldu

Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapsi istinaf savcısı az buldu
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Kayseri'de babanın şüphelenerek eve ses kayıt cihazı koyması sonucu 7 yaşındaki üvey kızına eziyet ederek insan dışkısı yedirdiği ortaya çıkan Fatma Y.'ye verilen 5 yıl hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Verilen cezayı az bulan Ceza Dairesi savcısı ise karara itiraz etti.

Kayseri'de yaşayan baba C.Y., 6 yaşındaki oğlu R.Y.'nin 15 Ağustos 2020'de ranzadan düşerek ölmesi sonrası kızı B.Y.'nin ve eşinin davranışlarından şüphelenerek eve ses kayıt cihazı koydu.

ÜVEY KIZINA İNSAN DIŞKISI YEDİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ses kayıt cihazında Fatma Y.'nin, 7 yaşındaki üvey kızı B.Y.'ye farklı tarihlerde hakarette bulunup, eziyet ettiği ve insan dışkısı yedirdiği ortaya çıktı. C.Y.'nin şikayeti üzerine eşi Fatma Y. hakkında 'eziyet' suçundan dava açıldı.

İNDİRİMSİZ 5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kayseri 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Fatma Y. ile mağdur B.Y. ve babası C.Y.'nin avukatı Mustafa Avşar hazır bulundu. Mahkeme hakimi, sanık Fatma Y.'yi, 'çocuğa karşı eziyet' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın daha önce mahkumiyetinin bulunması, suç konusunun önem ve değeri nazara alınarak sanığın etkin pişmanlık gösterip, yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığından sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapsi istinaf savcısı az buldu

İSTİNAF KARARI ONADI

Mağdur, B.Y.' nin avukatı Mustafa Avşar sanığın en üst sınırdan ceza alması gerektiği gerekçesiyle karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı incelemede mağdur avukatı Avşar'ın istinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi yaptığı incelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verdi. Kararın oy birliği ile alındığı belirtildi.

İSTİNAF SAVCISI CEZAYI AZ BULDU

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi savcısı, sanık Fatma Y.'ye verilen 5 yıl hapis cezasını az bularak karara itiraz etti. İstinaf savcısı, insan onuru ile bağdaşmayan mağdurun bedensel ya da ruhsal yönden acı çekmesine ve aşağılanmasına yol açan davranışların ulaştığı boyut, mağdurda meydana gelen yaranın ağırlığı ve eziyetin süresi göz önüne alındığında cezanın üst sınır ya da üst sınıra yakın şekilde belirlenmesi gerekirken 5 yıl hapis cezası verilerek, sanık hakkında eksik ceza tayin edildiğini belirtti. Karar itiraz üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu'na gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

tebrik ederim az tabiki ceza .

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Adam bu caniye bir tokat vursaydı bu vahşi kahraman olurdu. Kadınları koruyacağız diye cani ruhluların ve hayasızların ekmeğine yağ sürenlere yazıklar olsun.

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