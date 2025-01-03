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Uşak'ta Öldürülen Barış Dedeoğlu'nun Katil Zanlısı Konya'da Yakalandı

Uşak'ta Öldürülen Barış Dedeoğlu'nun Katil Zanlısı Konya'da Yakalandı
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Uşak'ta yol kenarında kafasına taşla vurularak öldürülmüş halde bulunan Barış Dedeoğlu'nun katil zanlısı Adem Ç., Konya'da yakalandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu, Zanlı'nın yolda olduğu bilgisine ulaşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

Uşak'ta yol kenarında kafasına taşla vurularak öldürülmüş halde bulunan Barış Dedeoğlu'nun katil zanlısı Konya'da yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Uşak merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edilen bilgilere göre, köye yakın bir noktada yol kenarında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince baş kısmına taşla vurulduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cesedin kimlik tespiti ve otopsi yapılmak için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde kimlik teşhisi için Konya'dan gelen aile cesedin Barış Dedeoğlu'na ait olduğunu teşhis etti.

Öte yandan, jandarma ekiplerince şüpheli Adem Ç.'nin (37) yakalanması için çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Adem Ç.'nin Konya-Karaman karayolunda araç ile seyir olduğu bilgisine ulaşan Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından araç durdurularak Adem Ç. gözaltına alındı. Adem Ç., akşam saatlerinde Konya Numune Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Neyin ne olduğunu herkes biliyor" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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