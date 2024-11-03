Uşak'ta köprünün altında erkek cesedi bulundu
Uşak'ta bir köprünün altında 36 yaşındaki Zafer Uzun'un cesedi bulundu. Uzun'un Kütahya'nın Uşak'a gitmek için iki arkadaşıyla beraber yola çıktığı belirlendi. Söz konusu 2 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Uşak'ta köprünün altında bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
KÖPRÜ ALTINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Edinilen bilgilere göre, Gediz-Uşak karayolu üzerinde bulunan Beylerhan köyü yakınlarında bulunan bir köprünün altında erkek cesedi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Zafer Uzun (36) olduğu tespit edildi.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uzun'un cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zafer Uzun'un dün akşam Kütahya'nın Gediz ilçesinden iki arkadaşıyla beraber Uşak'a gitmek için yola çıktığının belirlenmesi üzerine 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.