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Ünye'de apartman penceresinden düşen çocuğun burnu bile kanamadı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında oyun oynayan çocuk, dengesini kaybederek pencereden düştü. Ancak çocuğun düşme sonucunda burnu bile kanamadı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında kardeşiyle oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek pencereden düşen çocuğun burnu bile kanamadı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Mert Ali G. kardeşiyle birlikte oyun oynamaya başladı. Bu sırada odada bulunan bazanın üstüne çıkan küçük Mert, açık pencere camından dengesini kaybederek yere düştü. Bir mobilya firmasına ait içerisinde tahta parçası bulunan çuvalların üzerine düşen küçük çocuğun burnu bile kanamazken, çevredeki esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle çocuk, kontrol amaçlı ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, düşme anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Güncel Çocuk Yaşam Olay Ünye ordu

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