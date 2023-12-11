Beyoğlu Cihangir'de köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkartan ünlü oryantal Didem Kınalı'nın 70 bin liralık cep telefonu 3 şahıs tarafından kapkaç yapıldı. Polis, şahısları kıskıvrak yakaladı ve adliyeye sevk etti.

Ünlü oryantal Didem Kınalı'ya kapkaç şoku: Polis şahısları kıskıvrak yakaladı

Cihangir'de 3 şahıs köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkartan Didem Kınalı'nın telefonunu kapkaç yaptı

Kınalı'nın şikayeti üzerine 3 şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı

Şahıslardan birinin telefonunu 'para karşılığı geri getirebilirim' dediği ortaya çıktı

İSTANBUL - Beyoğlu Cihangir'de köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkartan ünlü oryantal Didem Kınalı'nın 70 bin liralık cep telefonu 3 şahıs tarafından kapkaç yapıldı. Çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri 3 şahsı, sokakta kaçarken kıskıvrak yakaladı. Şahısların Kınalı'yı takip ettiği anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslardan birinin Kınalı'yı kapkaç yaptıktan sonra yanına gelip, "telefonu para karşılığında sana getiririm" dediği ortaya çıkarken, Didem Kınalı sosyal medya hesabından polis ekiplerine teşekkür etti.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkartan 37 yaşındaki ünlü oryantal Didem Kınalı, dolaşmaya başladı. O esnada kapüşonlu 2 şahıs Kınalı'yı gözüne kestirip takip etmeye başladı. Bir süre takip eden şahıslar, kadın evine gireceği esnada elindeki 70 bin lira değerinde cep telefonunu kapkaç yaptı. Olayın ardından kapkaççılar kaçarken, şahısların işbirlikçisi olduğu öğrenilen bir şahıs Kınalı'ya, "Telefonu para karşılığında sana getiririm" dedi.

Beyoğlu Asayiş polisi kıskıvrak yakaladı

Olayın ardından Didem Kınalı emniyete giderek şikayete bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kadının ifadesinden yola çıkarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların önce eşkalleri ardından da kimlikleri tespit edildi. Sokak sokak kamera incelemesi yapan polis ekipleri şahısları, Türkgücü Caddesi üzerinde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.

Ünlü ortanyal polis ekiplerine teşekkür etti

Gözaltına alınan şahıslardan, emniyette 3 adet suç kaydı bulunan Atilla A., 1 adet kaydı bulunan Umut İ. ve 1 adet kaydı bulunan Maşallah A. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak "kapkaç" suçundan adli işlemleri yapılan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahısların yakalandığını öğrenen Didem Kınalı, sosyal medya hesabı üzerinden polis ekiplerine teşekkür etti.