Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı

Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı
Güncelleme:
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı analizlerde kan ve saç örneklerinde herhangi bir maddeye rastlanmayan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

  • Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında yasaklı madde soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.
  • Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi.
  • İrem Derici, Engin Polat, Ziynet Sali ve Feyza Altun'un kan ve saç örneklerinde tıbbi ilaç etken maddesi tespit edildi.

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nca yapılan analizler sonucu kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilmeyen Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger'in de bulunduğu ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları 'negatif' çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi. 8 ünlü isimde yasaklı madde tespiti pozitif çıkmıştı.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu'nca yapılan analizler sonucu hazırlanan raporda, kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespiti 'pozitif' çıkan isimler Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olarak belirlenirken, kan ve saç örneklerinde tıbbi ilaç etken maddesi pozitif çıkan isimler İrem Derici, Engin Polat, Ziynet Sali ve Feyza Altun olarak kaydedilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (24)

Haber Yorumlarıbedircan Bedir:

Tamamen siyasi....

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme61
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

tabi canim tabiiii

yanıt34
yanıt40
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Sizin adaletiniz.........?

yanıt3
yanıt0
Haber Yorumlarımutluw can:

o 7 kişi şimdi sizin içinizden geçecek

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme60
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısem tuning:

klasik akp taktiği. Muhalif olan kim varsa gözünü korkutmaya çalışıyor.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesrefpasali:

bu da onlara oy kaybi olarak yansiyor

yanıt11
yanıt6
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

yahu tutuklu yargılanmaları lazım.. toplum olarak bunu istiyoruz.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımutluw can:

mal falan mısın sen

yanıt5
yanıt3
Haber YorumlarıSamlik Fisherlik:

Sebep?senin akp li başkanının oğluda hatırla arabada çekerken yakalandı.puda sekeri diye sıyrıldı.ya gercekten ne oldu ona.kızılayın eski başkanının kızıda yüzde yüz suclu bulundugu kazada tutuksuz bile yargılanmadı .sahi ne oldu onlar.bi onu soyle makarnacı

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıSamlik Fisherlik:

Yapma yorum sen.hatta nefes bile alma mümkünse

yanıt5
yanıt0
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
