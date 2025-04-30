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Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Tolon Global Makina San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tolon'un vefatı, ailesi ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralanan iş insanı Ömer Tolon, tedavi gördüğü hastanede 74 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 15 Şubat'ta Aydın'ın Nazilli ilçesindeki go-kart pistinde meydana geldi. Tolon Global Makina San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tolon, go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralandı. Tolon, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tolon, buradaki müdahale sonrası ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavi gören Tolon, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İŞ DÜNYASINDA BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Ömer Tolon'un cenazesinin 2 Mayıs'ta İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Camii'nde, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Tolon'un vefatı, ailesi ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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