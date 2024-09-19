Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Cinayete ilişkin aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

NARİN'İN KÖYÜNDE KİMSE KONUŞMAYI KABUL ETMEDİ

DW Türkçe'ye konuşan üst düzey güvenlik görevlisinin anlattıklarına göre, Narin'in kaybolmasının ardından arama çalışması başlatan jandarma ekipleri en başından beri küçük kızın ailesinden şüphelendi. Ekipler, gözaltına alınanlara can güvenliğinin korunacağı garantisi verilerek tanık koruma programını teklif etti. Ancak köyde kimse bu teklifi kabul etmedi.

"EN BAŞINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLİYORLARDI"

Üst düzey görevlisi ayrıca, Narin'in öldürüldüğünün köydeki herkesin en başından bu yana bildiğini söyledi. Güvenlik görevlisi, "Biz Narin'i ararken onlar öldüğünü biliyordu. Aile bunu ısrarla gizledi. Narin'in artık yaşamadığını biz cesede ulaşmadan anladık. Çünkü Narin'in evinin önünde toplanan kadınlar Yasin okuyordu." dedi.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.