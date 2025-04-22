'Uçağınızı bombalayacağım' davasında gerekçeli karar: Kaçırma ya da alıkoyma kastı yok

KAYSERİ- İstanbul seferini yapan yolcu uçağında "Beni upgrade yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağım" diyen ve hakkında 'Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan dava açılan Gediz Solgançok'a (39) 'Suç üstlenme' (Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını söyleme) suçundan verilen 10 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda, "Sanığın eyleminin uçak kaçırma ya da alıkoyma kastı içermediği, suçun işlenmesindeki özellikler ve meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alındığında sanığın 'suç üstlenme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Olay, 15 Haziran 2023'te Kocasinan ilçesindeki Kayseri Erkilet Havalimanı'nda meydana geldi. Türk Hava Yolları'na ait Kayseri-İstanbul seferini yapan uçak, 03.45'te havalanmak için yolcu kabulüne başladı. İddiaya göre; yolculardan Gediz Solgançok, uçağa bindiği sırada kabin amirine, "Beni upgrade (Yolcunun biletini almış olduğu sınıftan bir üst sınıfa geçirilmesi) yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağım" dedi. Bu sözleri duyan bazı yolcular terör eylemi paniği yaşadı. Bazı yolcular arasında da arbede çıktı. Yolculardan bazıları uçaktan inmek isteyince pilot, durumu kolluk güçlerine bildirdi. Gediz Solgançok gözaltına alınırken, uçak 54 dakika geç havalandı. Solgançok, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak Solgançok hakkında 'Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TAMAMEN MİZAÇ AMAÇLI YAPTIM'

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Gediz Solgançok katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. İlk duruşmada, "Tamamen mizah amaçlı yaptım. Sadece hostes hanıma söyledim. Güldük ve yerime oturdum. 15 dakika sonra da beni polisle birlikte ifadeye gönderdiler. Uçaktan inene kadar herhangi bir kavga ya da ses yükselmesi ile beraber tartışma falan olmadı. Bu durumun suç olduğunu bilsem, kesinlikle böyle bir şey söylemezdim. Defalarca özür diledim. Pişmanım, kasten yapmadım. Şaka ve mizah amaçlı yaptım. Beraatimi istiyorum" diyen Gediz Solgançok, TCK'nın 270/1 maddesi gereğince 'Suç üstlenme' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra tutuksuz sanığa, yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınarak 'iyi hal' indirimi uygulandı. Solgançok 10 ay hapse mahkum edilirken, verilen hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

YOLCULAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Sanık Gediz Solgançok'a verilen 10 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme, Solgançok'un uçağa binerken kabin amirine "Beni upgrade yapmadınız, uçağınızı bombalayacağım" dediğini, bunu duyan bazı yolcuların terör eylemi olduğu gerekçesiyle panik halinde şikayetçi olduklarına ve uçak içindeki yolcular arasında arbede yaşandığına vurgu yaptı. Yolcuların uçaktan inmek istediklerine de dikkat çekildi.

'UÇAKTA SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI'

Sanığın "Ben DHKP-C üyesiyim. Uçağa bomba koydum. Bomba var" demesi üzerine uçakta arama yapıldığının belirtildiği gerekçeli kararda, "Sanığın eylemi nedeniyle uçağın kalkış süresinin uzadığı, sanığın alınan savunmasında söyleminin tamamen mizah amaçlı olduğunu ve üzerine atılan suçlamayı kabul etmese de savunmasının suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu ve sanığın bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği, sanığın 'Uçağa bomba koydum' demesi üzerine polis memurlarınca yapılan arama sonrasında uçakta suç unsuruna rastlanmadığı ve uçağın bir sonraki sefere gecikmeli olarak hareket ettiğinin anlaşılması karşısında, sanığın içinde bulunduğu uçağın seferini tamamlaması nedeniyle uçağın hareket etmesini engelleyici bir davranışının olmadığı, uçağın sonraki seferlerine gecikmeli kalkmasına neden olmak biçimindeki eyleminin (54 dakika gecikmeli) ise suçun tanımındaki unsurları oluşturmadığı ve 'suç üstlenme' suçunu oluşturduğu, sanığın eyleminin uçak kaçırma ya da alıkoyma kastı içermediği, suçun işlenmesindeki özellikler ve meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alındığında sanığın 'suç üstlenme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.