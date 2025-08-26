Üç yaşındaki kız çocuğu, başına saplanan bıçakla hastaneye yürüyerek gitti

Çin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Henüz üç yaşında olan bir kız çocuğu, başına saplanan bıçakla birlikte annesiyle el ele hastaneye yürüdü.

Olay, ülkenin güneybatısındaki Dongchuan Halk Hastanesi önünde kameralara yansıdı. Görüntülerde küçük kızın, kulağının hemen üzerinde yaklaşık 15 santimlik bir bıçak saplı halde sendeleyerek yürüdüğü, annesinin ise yanında olduğu görüldü.

Anne ilk başta, çarşaf değiştirirken örtünün arasından fırlayan bıçağın kızına isabet ettiğini iddia etti. Ancak hastane çalışanlarının açıklamasına göre gerçek farklıydı. İddiaya göre anne, öfke nöbeti geçiren kızını korkutmak için bıçağı eline aldı. Bu sırada kontrolünü kaybedince bıçak küçük kızın kafasına saplandı.

Anne Hu, bıçağı kendi başına çıkarmayı denedi ama başarılı olamayınca ambulans çağırmak yerine kızını doğrudan hastaneye götürdü.

Neyse ki doktorlar hemen müdahale etti. Beyin cerrahları, kraniyotomi adı verilen operasyonla bıçağı çıkardı. Küçük kızın sağlık durumunun şu anda stabil olduğu ve gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Doktorlar, mucizevi kurtuluşun kızın kafatasının hâlâ yumuşak olmasından kaynaklandığını söyledi. Ayrıca annenin bıçağı kendi başına çıkarmaya çalışmasının çok tehlikeli olabileceğine dikkat çektiler.

Polis, olayın kasıtlı olmadığını, tamamen bir kaza sonucu yaşandığını açıkladı.

Küçük kızın yaşadığı bu inanılmaz olay Çin sosyal medyasında gündem oldu. Milyonlarca kişi görüntüleri izlerken şok yaşadı ve annenin sorumsuzluğunu sert bir dille eleştirdi.