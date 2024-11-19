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Üç kadının okul önündeki kavgasını kimse ayıramadı

Üç kadının okul önündeki kavgasını kimse ayıramadı
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İngiltere'de bir okul bahçesinde, tırnak teknisyenleri arasındaki bölge rekabeti kanlı bir kavgaya dönüştü. Rakibinin saldırısına uğrayan Sophie Mckay'in iki parmağında sinir hasarı oluştu. Öğrencilerin gözü önünde yaşanan ve sosyal medyada 'tırnak kavgası' olarak viral olan olay sonrası okul, güvenlik önlemlerini artırdı.

İngiltere'de yaşanan ve üç annenin karıştığı kavga, rekabet hırsının nerelere varabileceğini gösterdi. Olay, öğrencilerin gözü önünde gerçekleşti.

Tırnak bakım uzmanı Sophie Mckay (32), kızını okula bırakırken başına gelenleri şöyle anlattı: "Her şey rakip bir tırnak teknisyeninin benim bölgesine girdiğimi iddia etmesiyle başladı. Aliyah adlı kadın aniden üzerimize saldırdı. Önce kardeşimi yumrukladı, sonra ikimizi de yere düşürdü. Parmağımı öyle bir ısırdı ki kopacak sandım. Öğretmenlere yardım için bağırıyordum."

Kavga sonrası iki parmağında sinir hasarı oluşan Mckay'e antibiyotik tedavisi uygulandı ve tetanos aşısı yapıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı ancak tutuklama yapmadı.

Okul bahçesinde çekilen kavga görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, çevredekilerin kavgayı durdurmaya çalıştığı, ancak kadınların saç saça baş başa kavgaya devam ettiği görülüyor.

Olay, İngiliz basınında "tırnak kavgası" olarak yer alırken, okul yönetimi güvenlik önlemlerini artırdığını duyurdu.

Üç kadının okul önündeki kavgasını kimse ayıramadı

Üç kadının okul önündeki kavgasını kimse ayıramadı

Üç kadının okul önündeki kavgasını kimse ayıramadı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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