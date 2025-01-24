Tuzla'da servis minibüsü şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 16 yaralı
Tuzla'da bir servis minibüsü kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Kazada 3'ü ağır 16 yaralının olduğu bildirildi.
İstanbul Tuzla ilçesindeki Aydınlı Mahallesi'nde bir servis minibüsü yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.
Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.
Ekiplerin olay yerinde müdahalelerinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa