Üye Girişi
Haberler
Emeklilerin zam farkı ödemesi hesaplara yatıyor

Milyonların beklediği zam farkı hesaplara yatıyor
Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
78 kişiyi hayattan koparan otelin sahibi parayı tünele yatırmış!

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı
Kartalkaya'daki otel yangınında kasıt var mıydı? İtfaiye raporunda dikkat çeken detay

Yangın faciasında kasıt var mı? Rapordaki detay dikkat çekti

Tuzla'da servis minibüsü şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 16 yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da bir servis minibüsü kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Kazada 3'ü ağır 16 yaralının olduğu bildirildi.

İstanbul Tuzla ilçesindeki Aydınlı Mahallesi'nde bir servis minibüsü yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Ekiplerin olay yerinde müdahalelerinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tuzla'da servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Tuzla'da servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Tuzla'da servis minibüsü şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 16 yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
img

Survivor Cemal Can Canseven askere gidiyor!
img

Servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Yaralılar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
78 kişinin öldüğü oteli merak etmişler!

78 kişinin öldüğü otelin önünde hatıra fotoğrafı
F.Bahçe ve G.Saray berabere kaldı, Beşiktaş kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum

Maç kaybetmedik! İşte ülke puanı sıralamasında son durum
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Trump'ın nükleer silah endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı

Trump'ın en büyük endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı
Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt

Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.