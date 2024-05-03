Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan dava kapsamında mahkeme heyeti, Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu gelişme sonrası Dilan Polat'ın kendisine zarar vererek intihara kalkıştığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Polat'ın muayenede kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlendi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenip, örgüt kurma ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin, Banu Parlak'a ait iş yerinin kurşunlanması için azmettirdiği iddia edilen silahlı saldırı davası geçtiğimiz gün görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme, yakalama kararlarının ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

KARARIN ARDINDAN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dosyanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirilmesine hükmedilerek duruşma ertelendi. Öte yandan tutukluluk devam kararını duyan Dilan Polat sinir krizi geçirmiş, Polat 'Nida' diye çığlık atarak duruşma salonundan jandarma ile ayrılmıştı.

KOĞUŞTA "ÖLMEK İSTİYORUM" DİYE BAĞIRDI

Tutukluluğuna devam kararı verilen Dilan Polat'ın bunu kaldıramadığı için cezaevinde kendisine zarar verdiği öğrenildi. Koğuşta "Ölmek istiyorum" diye bağıran Dilan Polat'ın hastaneye kaldırıldığı, buradaki muayenede kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlendi.

"KENDİSİNE ZARAR VERDİĞİ DOĞRU"

Muayeneden sonra tekrar cezaevine gönderilen Polat'a psikolojik tedavi uygulandığı öğrenildi. Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, yaptığı açıklamada "Büyük bir sinir krizi geçirip kendine zarar verdiği doğru. Bunu ne ile yaptığını bilmiyorum" dedi.

"KENDİSİNİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Polat'ın, cezaevinde zor günler geçirdiğini ve kendine zarar verdiğini söyledi. Toprak, "Kolları, yüzü, bacakları her yeri kesik kendini öldürmeye çalışıyor" iddiasında bulundu.