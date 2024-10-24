TUSAŞ saldırısında kullanılan silahlar tek bir örgütü işaret ediyor

Milli savunma sanayiinin kalbi olarak nitelendirilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin ( Tusaş ) Kahramankazan tesislerine dün saat 15.25 sıralarında 06 JMT 07 plakalı araçla gelen biri kadın 2 terörist, araçta biraz bekledikten sonra saldırıya geçti. Ağır silahlarla araçtan inen teröristler, o sırada TUSAŞ ana nizamiyeden çıkanları yaylım ateşine tuttu.

TERÖRİSTLERDEN 1'İ KENDİNİ PATLATTI

Güvenlik noktalarını da ateş altına alan teröristler ile güvenlik görevlileri arasında çatışma yaşandı. Nizamiyeyi geçerek içeriye giren teröristlerden kadın olanı el bombası atarak kendini patlattı. Diğer terörist ise ağır silah ve el bombasıyla yerleşkenin içine kadar girdi. Saldırının hemen ardından tesislerdeki personel sığınağa alındı. Bölgeye Jandarma ile Polis Özel Harekât ekipleri sevk edildi. Yerleşkeye girerek sivillere saldıran ikinci terörist ise bir süre yaşanan çatışmanın ardından öldürüldü. Teröristlerin saldırı öncesi bölgede keşif yaptığı, TUSAŞ'a yönelik saldırıyı planladığı kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA PKK'YI İŞARET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerikaya gece saatlerinde yaralıları ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "5 şehidimiz, 2'si ağır 19 yaralımız var. 2 terörist de ölü olarak ele geçirildi. Kimlik tespit çalışmalarımız devam ediyor. Saldırı şekli, görüntülerin incelemesine baktığımızda ilk değerlendirmemiz teröristlerin Pkk'lı olduğu yönünde" dedi.

SAVUNMANIN OMURGASI

1973 yılında kurulan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli imkânlarla geliştirdiği hava platformlarıyla Türk savunma sanayiinin omurgasını oluşturuyor. 5. Nesil Milli Muharip Uçak KAAN, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET, Taarruz Helikopteri T129 ATAK, Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY ve insansız hava araçları ANKA ile AKSUNGUR, TUSAŞ'ın bünyesinde geliştiriliyor. 4 milyon metrekare açık, 710 bin metrekare kapalı alanda 6 bin 500'ü aşkın mühendis ve yaklaşık 16 bin çalışanı var. Türkiye'nin teknoloji merkezi konumunda olan TUSAŞ, havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında. Ayrıca, 'Defense News Top 100'deki en güçlü savunma sanayi şirketleri arasında 50. sırada yer alıyor.

"YARALILARDAN 7'Sİ ÖZEL HAREKAT"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren yaralılardan 7 arkadaşımız özel harekattan. Onlar da ailelerine kavuşacaklar inanıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK terör örgütü oldukları kuvvetle muhtemel" dedi.

"BİRİNİN DURUMU AĞIR"

Sağlık Bakanı Memişoğlu ise, "Yaralılarımızdan 3'ünü taburcu ettik. 1'inin durumu ağır, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları Etlik Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Hastane önünde açıklama yapan Kurtulmuş, "Bunun sıradan bir terör saldırısı olmadığının altını, üstünü çizmemiz lazım. Millet olarak bundan sonra fevkalade bir dikkatle bundan sonraki süreci takip etmemiz gerektiği, milli birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırının şifrelerini de çözerek yolumuza devam etmemiz lazım" dedi.

ŞEHİTLERİN KİMLERİ AÇIKLANDI

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında şehit olanların kimlikleri açıklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda TUSAŞ'ta görevli makine mühendisi Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan'ın şehit olduğu belirtildi.

EŞİNİN GÖNDERDİĞİ ÇİÇEĞİ ALMAMA GİDERKEN ŞEHİT OLDU

Şehit mühendis Zahide Güçlü'nün (37) bugün doğum günü olduğu ve eşinin kendisine çiçek gönderdiği öğrenildi. Güçlü'nün çiçeği almak için nizamiyeye giderken terör saldırısının ortasında kaldığı belirtildi. Olayda yaralanan Güçlü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.