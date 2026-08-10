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Filyos'ta Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları İkinci Gününde Sürüyor

Filyos'ta Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları İkinci Gününde Sürüyor
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Zonguldak'ın Filyos beldesinde serinlemek için denize giren 15 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet Şemali, dalgalar arasında kayboldu. Kurtarmaya çalışan yakını A.Ş. yaralı kurtarılırken, jandarma, polis, AFAD ekipleri ve gönüllüler havadan, denizden ve karadan ikinci gündür arama çalışmalarını sürdürüyor. Valiliğin olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girişleri yasakladığı dönemde yaşanan olayda, Şemali'ye henüz ulaşılamadı.

Zonguldak'ın Filyos beldesinde girdiği denizde kaybolan Suriye uyruklu 15 yaşındaki Muhammet Şemali'yi arama çalışmaları ikinci gününde havadan ve karadan devam etti.

Ankara'dan tur ile Zonguldak'a gelen 16 yaşındaki Muhammet Şemali, serinlemek için Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde denize girdi. Dalgalar arasında zor anlar yaşayan Şemali'yi kurtarmak isteyen bir yakını da boğulma tehlikesi geçirdi. Yaralı kurtulan yakını A.Ş. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler denizden ve karadan Şemali için arama kurtarma çalışması başlattı. Gün boyu devam eden çalışmalar gece boyu da karadan devam etti. Bu sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte jandarma, polis ve AFAD ekipleri karadan, denizden ve havadan çalışmalarını sürdürdü.

Arama çalışmalarında gönüllü olarak yer alan Doğukan Bayrak, "Dün akşam kaybolan vatandaş için jandarma arama kurtarma timi 17.00'den beri aramalarını yapıyor. Polis, AFAD geldi. Dün geceden beri biz de vatandaş olarak yardım etmeye çalışıyoruz. Umarım bulunur" diye konuştu.

Şemali'ye ait herhangi bir ize rastlanmazken 3 bot, 2 dron, 36 personelin bölgedeki çalışması sürüyor.

Öte yandan Zonguldak Valiliği 9 - 10 Ağustos tarihleri arasında olumsuz deniz şartları sebebiyle il genelinde denize girişleri yasaklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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