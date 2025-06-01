Türkeli'de Kaçak Avlanan 363 Kalkan Balığı Vatandaşlara Dağıtıldı

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında yasa dışı avlandığı belirlenen 363 kalkan balığı, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kaçak su ürünleri avcılığına karşı sürdürülen denetimler kapsamında, Türkeli açıklarında faaliyet gösteren bir balıkçı teknesi kontrol edildi. Yapılan denetimde, yasal avlanma kurallarına aykırı şekilde avlanmış 363 adet kalkan balığı tespit edilerek tekneye el konuldu.

El konulan balıklar, Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçe genelindeki vatandaşlara ulaştırıldı. Öte yandan, kaçak avcılık yaptığı belirlenen tekne sahibine idari para cezası uygulandı. Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılık ve deniz ekosisteminin korunması adına denetimlerin aralıksız süreceğini vurgularken, vatandaşlardan da duyarlı olmaları ve şüpheli durumları bildirmeleri istendi. - SİNOP