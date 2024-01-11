Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
Hindistan'ın Bengaluru kentinde, Türk vatandaşı bir kadının liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda çete üyeleri tutuklanırken, Kazakistan, Özbekistan, Bangladeş, Türkiye ve diğer ülkelerden gelen kadınları Hindistan'da pazarladığı belirtildi.
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı bir kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda çete üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HİNDİSTAN'DA FUHUŞ ÇETESİNE OPERASYON
Hindistan'ın Bengaluru şehrinde liderliğini Türk vatandaşı bir kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi tutuklandı.
ÇETENİN LİDERLİĞİNİ TÜRK VATANDAŞI BİR KADIN YAPIYOR
40 yaşındaki çete lideri Bioinyaz Swamy Gowda'nın Türkiye'de doğduğu, 15 yıl önce Hindistan'a geldiği, kocasının ölümünden sonra çetenin başına geçtiği belirtildi. Çetenin sosyal medya platformlarından müşterilerle irtibat kurduğu belirtildi.
Hindistan polisi, çetenin Kazakistan, Özbekistan, Bangladeş, Türkiye ve diğer ülkelerden getirilen kadınları Hindistan'da pazarladığını söyledi.