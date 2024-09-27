MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak ve Suriye'de 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.

İşte Bakanlıktan yapılan o paylaşım: