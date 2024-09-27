Üye Girişi
Haberler

MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta 21 PKK'lı ve Suriye'de 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonların devam edeceğini vurgulanırken "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak ve Suriye'de 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.

İşte Bakanlıktan yapılan o paylaşım:

MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Orta Doğu Politika Güvenlik 3-sayfa Suriye Dünya Terör Irak YPG PKK

Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

 Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurular: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurular: 5 asker öldü

 MEB, amacı dışında faaliyet gösteren kurslar için harekete geçti

Milli Eğitim'den 81 il valiliğine yazı! O kurslar kapatılacak
Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş

Şeyda'nın şehadet haberini telsizden almış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi? KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sorgulama ekranı! Masterchef humus tarifi! Humus nasıl yapılır, malzemeleri neler? Güzel Aşklar Diyarı nerede çekildi? KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var? TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });