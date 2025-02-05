Çıkardığı şarkıyla gündeme oturan Turabi hakkında yakalama kararı

Bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz hafta çıkardığı 'Wine Me, Dine Me' isimli İngilizce şarkı ile sosyal medyada tartışma konusu haline gelmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turabi hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.

YAKALAMA KARARI VERİLDİ

Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.

ŞARKISINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin çıkardığı şarkının "cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ile ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebileceğini" belirterek videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talep etmişti. Bakanlık ayrıca "milyonlarca kişi tarafından kullanılan internet sitelerindeki bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceğini" de belirtmişti. Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği Turabi'nin 'Wine Me, Dine Me' isimli şarkısına 3 Şubat'ta erişim engeli getirmişti.