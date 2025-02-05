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Çıkardığı şarkıyla gündeme oturan Turabi hakkında yakalama kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir yarışma programıyla tanınan ve geçtiğimiz hafta çıkardığı 'Wine Me, Dine Me' isimli İngilizce şarkı ile tartışma konusu haline gelen Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı. Turabi hakkında yakalama kararı verildi.

Bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz hafta çıkardığı 'Wine Me, Dine Me' isimli İngilizce şarkı ile sosyal medyada tartışma konusu haline gelmişti.

Çıkardığı şarkıyla gündeme oturan Turabi hakkında yakalama kararı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turabi hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.

Çıkardığı şarkıyla gündeme oturan Turabi hakkında yakalama kararı

YAKALAMA KARARI VERİLDİ

Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.

Çıkardığı şarkıyla gündeme oturan Turabi hakkında yakalama kararı

ŞARKISINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin çıkardığı şarkının "cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ile ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebileceğini" belirterek videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talep etmişti. Bakanlık ayrıca "milyonlarca kişi tarafından kullanılan internet sitelerindeki bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceğini" de belirtmişti. Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği Turabi'nin 'Wine Me, Dine Me' isimli şarkısına 3 Şubat'ta erişim engeli getirmişti.

Çıkardığı şarkıyla gündeme oturan Turabi hakkında yakalama kararı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Atın içeri 1 sene ahlaksızı

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

salagn malın teki

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

vatandaşlıktan atın zaten hiç sevmiyorum

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Haber YorumlarıÜmit TV:

şarkı sözlerine göre muamele yapılsın

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Haber YorumlarıGüven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ):

Son cirpinislari geblonum

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

şarkıyı dinledim utandım yunan bu

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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

o RUZ pu cocu gu tipinde hayır yok

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Haber YorumlarıCihan Isik:

acun abisi kurtarsın

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Haber Yorumlarıfikret ipek:

ŞIMARIK HANİ MANEVİYATA YÖNELMİŞTİ RİYAKAR

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Haber YorumlarıMülayim:

la Müslüman mahallesinde salyangozu kim alır:))

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