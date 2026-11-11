Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beykoz'da tıbbi atık yüklü kamyonete TIR çarptı, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beykoz'da tıbbi atık yüklü kamyonete TIR çarptı, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Beykoz'da tıbbi atık yüklü kamyonete TIR çarptı, 1 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran tıbbi atık yüklü kamyonete TIR arkadan çarptı; TIR şoförü yaralandı. İddiaya göre lastiği patladığı için duran kamyonetin atıkları yola savruldu, jandarma 2 şeridi trafiğe kapatırken yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran tıbbi atık yüklü kamyonete TIR arkadan çarptı. Kaza sırasında kamyonette bulunan tıbbi atıklar yola savruldu. Yaralanan TIR şoförü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre tıbbi atık yüklü kamyonetin sürücüsü, lastiği patladığı için emniyet şeridinde aracı durdurdu. Aynı yönde seyir halindeki KU 0160 AK yabancı plakalı TIR, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetteki tıbbi atıklar yola savrulurken TIR sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alarak 2 şeridi trafiğe kapattı. TIR şoförüne ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. TIR şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia22

Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Epstein mağduru manken konuştu: Ajansım beni 18 yaşında Epstein'in evine gönderdi

18 yaşında Epstein'in evine gönderildi! Faturayı ortaya koydu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor

50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
Boşanmak için servet harcamış! Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates'in ada sırrı

Zenginin boşanması da böyle olur! Geceliği 132 bin dolara ada tutmuş
Merkez Bankası'ndan kritik karar! Faaliyet izni iptal edildi

Merkez Bankası o şirketin fişini çekti
Erzurum'da kaymakama saldıran pitbull barınakta 3 görevliyi ısırdı! Sahibi 4 kişiyi darp edip köpekle kaçtı

Kaymakama saldıran pitbull'u barınaktan zorla kaçırdı! 4 yaralı
Erdoğan, Ursula von der Leyen'i böyle karşıladı: Maşallah, how are you?

Erdoğan'ın söylediği tek kelime gülümsetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY lideri Hristodulidis'i karşılamadı

Dünyanın gözü Antalya'da! Erdoğan 102 liderden bir tek onu karşılamadı
48 milyon kez izlenmiş! İspanya'dan skandal videolar sonrası kritik adım

48 milyon kez izlenmiş! Skandal içerikler sonrası ağır darbe kapıda