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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 4 askerimiz şehit düştü

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Tunceli'de zırhlı askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 askerimiz şehit oldu, 1 asker ağır yaralandı.

Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 4 askerimiz şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya açıklamasında, "Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

ZIRHLI ASKERİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca ile Bilgeç köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 JAA 408 plakalı zırhlı araç henüz tespit edilemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kazada 3 asker olay yerinde şehit olurken, 2 asker ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye helikopterle asker, 112, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir asker daha şehit oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ACI HABER GELDİ: 4 ŞEHİDİMİZ VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 4 askerimiz şehit düştü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 3 askerimiz şehit düştü, 2 askerimiz yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 3 askerimiz şehit düştü, 2 askerimiz yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 3 askerimiz şehit düştü, 2 askerimiz yaralandı

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

3-sayfa Tunceli Ovacık Güncel Kaza

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