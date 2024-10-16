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27 güvenlik görevlisini şehit etti, sivilleri yaraladı! Terörist Ahmet Kalker canlı ele geçirildi

27 güvenlik görevlisini şehit etti, sivilleri yaraladı! Terörist Ahmet Kalker canlı ele geçirildi
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Tunceli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 27 güvenlik görevlisini şehit edilmesi, 22'si jandarma 13'ü TSK personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK-KCK terör örgütü mensubu şüpheli yakalandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda, 27 güvenlik görevlisini şehit edilmesi, 22'si jandarma 13'ü TSK personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK-KCK terör örgütü mensubu Ahmet Kalker kod isimli M.A. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 güvenlik görevlisini şehit etti, sivilleri yaraladı! Terörist Ahmet Kalker canlı ele geçirildi

"JANDARMA TEŞKİLATIMIZ ÇOK ÖNEMLİ BİR OPERASYONA İMZA ATTI"

Öte yandan yurt dışında bulunan, terör örgütüne üye olma suçundan aranan PKK, KCK ve YPG terör örgütü mensubu C.A.'nın ikna edilerek ülkeye dönmesinin sağlandığı ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Operasyon hakkında bilgi veren Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Jandarma teşkilatımız çok önemli bir operasyona imza attı. 1995 ve 2000 yılları arasında ilimizde 25'i jandarma 2'si TSK personeli olmak üzere 27 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi olayına karışan 22'si jandarma 13'ü TSK personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızın yaralanması ile sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK-KCK terör örgütü mensubu Ahmet Kalker kod isimli M.A. isimli terörist düzenlenen operasyon ile yakalandı ve mahkemece tutuklandı. Bununla beraber yurt dışında bulunan, terör örgütüne üye olma suçundan aranan C.A. isimli PKK, KCK, YPG terör örgütü mensubu ikna edildi. 8 Ekim 2024 tarihinde ülkeye dönmesi sağlandı ve adli işlemler başladı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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