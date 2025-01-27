Tunceli'de 2024 Yılında Terörle Mücadele ve Asayiş Faaliyetleri

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 2024'te toplam 5 bin 71 terör operasyonu düzenlendiğini bildirerek, "Bu operasyonlarda 2 tane terörist sağ olarak ele geçirildi. Fetullahçı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 25 operasyonda 33 şahıs ise gözaltına alındı. DHKP-C terör örgütüne yönelik ise bir operasyon gerçekleştirildi" dedi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 2024 yılında güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tunceli'de jandarma ve emniyet olmak üzere toplam 6 bin 87 personeli ile mesai mefhumu gözetmeden kentin huzuru ve sükunu için 7 gün 24 saat çalıştıklarını aktaran Vali Tekbıyıkoğlu, "2024 yılında ilimiz sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik toplam 5 bin 46 kırsal ve 25'i şehir olmak üzere toplam 5 bin 71 irili ufaklı operasyon düzenlendi. Bunların iki tanesi büyük çaplı operasyondu. 24 tanesi orta çaplı ve 5 bin 20 tanesi de küçük çaplı operasyondu. Bu operasyonlarda 2 tane terörist sağ olarak ele geçirildi. 2024 yılında ilimizde Fetullahçı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 25 operasyonda 33 şahıs ise gözaltına alındı. DHKP-C terör örgütüne yönelik ise bir operasyon gerçekleştirildi" dedi.

2024 yılı içerisinde Tunceli ili kırsalında icra edilen operasyon faaliyetlerinde 14 farklı noktada patlamaya hazır halde bulunan 14 adet el yapımı patlayıcının imha edildiğini dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Olası terör örgütü olayının da önüne geçilmiş oldu. Asayiş verilerimize bakarsak 2023-2024 yıllarında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 8 oranında bir düşüş gerçekleşti. Bu olaylara ilişkin aydınlatma oranın ise yüzde 99 oranında gerçekleşmiştir. Yine asayişte, asayiş suçları ile mücadele kapsamında mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 15 oranında bir düşüş meydana gelmiştir. Aydınlatma oranı ise yüzde 89 olarak gerçekleşmiştir. Yine asayiş suçları ile mücadele kapsamında 2024 yılında Tunceli genelinde emniyet ve jandarmamızın aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde aynı zamanda yol kontrol noktalarımızdaki icra edilen faaliyetler neticesinde hapis cezası ile aranan 211 ifadeye yönelik aranan 679 şahıs toplam 890 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. 2024 yılında ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik olarak 62 tane silah ele geçirildi, 68 şahıs hakkında da işlem tertip edildi. Organize suçlarla mücadele kapsamında yaptığımız faaliyetlerde ilimizde 2024 yılında ve 2025 yılının başında 2 tane organize suç örgütü çökertildi. 2 operasyon yapıldı. 18 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 9'u tutuklandı" diye konuştu.

Tekbıyıkoğul, "Jandarma komutanlığımız ocak ayının ilk günlerinde bir operasyon gerçekleştirdi. 3 tehdit, 2 yağma, 2 silahlı tehdit, 1 iş yeri kurşunlanma, 1 silahla kasten yaralama olayının gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine takipli KOM faaliyetine başlandı. Bu kapsamda 5 şahıs yakalandı, bunlardan 2 tanesi ise tutuklandı. Suçta kullanılan çeşitli markalarda 3 adet silah ve yeteri kadar da mermi ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilimizde 2024 yılında imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen 20 operasyonda 41 şahıs gözaltına alındı, 17 şahıs tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 155 olayda 62 şahıs gözaltına alındı 2 şahıs ise tutuklanmıştır. 13 kilo esrar, bin 10 adet sentetik ecza 507 ecstasy 244 kök kenevir ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

"Bir sürü dolandırıcılık faaliyetleri popüler olmaya başladı"

Geçen yıl yapılan çalışmalarda 350'si terör 257'si asayiş ve 33'ü güvenlik olmak üzere 634 suç unsuru içerikli hesap şahıs tespit edildiğini vurgulayan Tekbıyıkoğlu, "Tespiti yapılan hesap şahıs sayısı bir önceki yıla göre yüzde 57 oranında artış gösterdi. Bu teknolojinin kullanım oranıyla alakalı da bir artıştır. Tespiti yapılan hesap ve şahıslarla ilgili de adli işlemler tamamlandı. Kolay para kazanmak ve yatırım adı altında bir sürü dolandırıcılık faaliyetleri popüler olmaya başladı. İlimizde de yapılan çalışmalar neticesinde farklı illerde çok sayıda kişiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandıran bir örgüte ilişkin faaliyet gerçekleştirildi. 3 şüpheli Mersin'den operasyon ile yakalandı ve gözaltına alındı. Bunların 2 tanesi tutuklandı. Yine farklı bir faaliyette Mersin'de 6 şüpheli, Gaziantep'te de 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı" dedi. Tekbıyıkoğlu, "Trafik denetimlerimiz hızlı bir şekilde devam etmektedir. Denetlenen toplam araç sayasında artış var. İşlem yapılan araç sayısında yüzde 40 artış var. Çakar denetimi yaptık ve bunu çok önemsiyoruz. Bu çakar denetimlerimizin neticesinde 1 tane 2024 yılında işlem yapıldı. Ticari taksiler ve okul servislerine artan bir istatistikte saha çalışmamız mevcuttur. 405 tane sürücünün sürücü belgesine el koyduk. Bunların önemli bir kısmı alkollü araç kullanımıyla alakalıdır. İnsanların alkol kullanmasına karışmıyoruz ama alkollü iken direksiyon başına geçmelerini hiç arzu etmiyoruz. 2024 yılında ilimiz genelinde 4 ölümlü, 230 yaramalı ve 190 maddi hasarlı olmak üzere toplam 424 tane kaza meydana geldi. 2024 yılında gerçekleşen yaramalı trafik kazalarında yüzde 18 kadar bir atış var. Bunun sebeplerinden önemli bir tanesi de trafiğe kayıtlı araç sayılarında Türkiye genelinde yüzde 8.9 artış olurken bizim ilimizde bunun yüzde 50 kadar fazlası yüzde 13.15 oranında arttığı gözlemlendi. Aynı zamanda ülke genelinde yüzde 23.2 oranında motosiklet kullanımı artarken ilimiz genelinde yüzde 45.9 oranında arttı. İlimizin göç ile ilgili çok büyük bir problemi yok. Toplamda 40 tane geçici koruma altında olan Suriyeli var. Toplamda da yasal kalış hakkı olan 130 tane yabancı ilimizde mevcuttur. Düzensiz göçle alakalı 23 operasyon gerçekleştirildi. Kontrollerde ise 299 tane şahıs tespit edildi. Bunlardan 51 tanesi düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Bunlar ülkesine gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine tespit edildi" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ