Üye Girişi
Haberler
Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?

Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?

 Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste

 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı

Kürsüde eline verilen kağıdı kameralar önünde yırttı

Trump, Notre Dame Katedrali'nin Açılış Töreni İçin Paris'e Gidiyor

Trump, Notre Dame Katedrali'nin Açılış Töreni İçin Paris'e Gidiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, restore edilen Notre Dame Katedrali'nin açılış törenine katılmak üzere Paris'e yurt dışı ziyaretinde bulunacak. Tören, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde 7 Aralık'ta gerçekleşecek.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump, ilk yurt dışı ziyaretini 2019'daki yangında büyük hasar almasının ardından onarılan tarihi Notre Dame Katedrali'nin açılış törenine katılmak için Paris'e gerçekleştirecek.

Fransa'nın başkenti Paris'teki gotik mimarisinin en güzel örneklerinden kabul edilen ünlü Notre-Dame Katedrali'nin yeniden ziyaretçileriyle buluşmasına günler kaldı. Nisan 2019'da meydana gelen yangında büyük hasar alan katedraldeki restorasyon çalışmaları tamamlandı. Katedralin 7 Aralık'ta düzenlenecek açılış törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde 50 devlet ve hükümet başkanı katılacak. ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen seçimlerde yeniden başkan seçilen Donald Trump, ilk yurt dışı ziyaretini törene katılmak üzere Paris'e gerçekleştirecek.

"Herkes için çok özel bir gün olacak"

Trump konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü, 5 yıl önceki yıkıcı yangının ardından restorasyonu tamamlanan muhteşem ve tarihi Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılmak üzere Paris'e gideceğimi açıklamaktan onur duyuyorum. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Notre Dame'in ihtişamına ve hatta daha fazlasına kavuşmasını sağlamak için harika bir iş çıkardı. Herkes için çok özel bir gün olacak" ifadesini kullandı.

Paris'in sembollerinden 1163-1345 yılları arasında inşa edilen Notre Dame Katedrali'nin Nisan 2019'da çıkan yangında çatısının tamamı çökmüş ve çan kulesi yıkılmıştı. Yangında yaralanan olmamış, katedralde bulunan değerli eşyalar ve sanat eserleri güvenli bir yere götürülmüştü. Yangının ardından katedralin onarım çalışmaları için başlatılan kampanyada 846 milyon euro bağış toplanmıştı. 2022'de başlayan yeniden inşa çalışmalarında 250'den fazla firma ile yüzlerce sanatçı, mimar ve uzman görev almıştı.

Tarihi yapıda çıkan yangının nedeni ise henüz tespit edilemedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Wanda'nın bütün kirli çamaşırlarını ortaya serdi
img

Ölümünden önce eşine gönderdiği son mesaj
img

Üç çocuğuna tek başına bakan baba aldığı haberle gözyaşlarına boğuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

4 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Başak, İkizler, Balık burcu yorumu! 4 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.