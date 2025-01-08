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Trump'ın otelinin önünde patlatılan Tesla ile ilgili dikkat çeken detay

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ABD'nin Las Vegas kentinde Donald Trump'a ait otelin önünde Tesla aracını patlatan 37 yaşındaki asker Matthew Alan Livelsberger'in, OpenAI'nın yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'den faydalandığı açıklandı. Las Vegas Clark County Şerifi McMahill, saldırıyla ilgili "ChatGPT'nin bir bireyin belirli bir patlayıcı cihazı kurmasına yardımcı olmak ve bilgi edinmek için kullanıldığı ilk olay" dedi.

ABD'nin Las Vegas kentinde Donald Trump'a ait otelin önünde patlatılan Tesla Cybertruck araçla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

"CHATGPT'DEN FAYDALANILDI"

ABD basınındaki haberlere göre, Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında Livelsberger'in saldırıyı planlamak için ChatGPT'den faydalandığını açıkladı.

"ABD TOPRAKLARINDA İLK KEZ KULLANILDI"

McMahill, ChatGPT'nin kullanılmasının yarattığı endişeye ilişkin bir soruya, "Yapay zekanın bir noktada hayatımızın her alanında oyunun kurallarını değiştireceğini biliyorduk. Sanırım bu, ABD topraklarında ChatGPT'nin bir bireyin belirli bir (patlayıcı) cihazı kurmasına yardımcı olmak ve bilgi edinmek için kullanıldığı ilk olay." dedi.

"ENDİŞE VERİCİ"

Bunun, kendileri için endişe verici olduğunu söyleyen McMahill, "Ancak aynı zamanda ülke genelindeki kolluk kuvvetleri ve diğer birimlerle paylaşmamız gereken öğretici bir olay." diye konuştu. Şerif Yardımcısı Dori Koren de Livelsberger'in ChatGPT'yi kullanarak operasyon için gereken patlayıcı miktarını ve havai fişek satın alabileceği yerleri araştırdığını belirterek, havai fişeklerin patlayıcı potansiyelini de öğrendiğini ifade etti.

OPENAL İDDİALARLA İLGİLİ SESSİZ

Emniyet yetkilileri, ChatGPT'nin patlayıcılar veya ateşli silahlarla ilgili sağladığı spesifik bilgileri açıklamadı. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yapay zekanın bu saldırıyı planlama sürecinde kullanıldığına dair iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

1 Ocak'ta yerel saatle sabah 08.15 sularında Las Vegas'taki Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda araçta bulunan kişi hayatını kaybetmiş ve civardaki 7 kişi de hafif şekilde yaralanmıştı. ABD medyasına bilgi veren yetkililer, araçtaki kişinin ABD ordusundan Matthew Alan Livelsberger olduğunu açıklamıştı. Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill ise Livelsberger'in, aracın patlamasından önce kafasına ateş ettiği ve silahın ayaklarının dibinde bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

Trump'ın otelinin önünde patlatılan Tesla ile ilgili dikkat çeken detay
Kaynak: AA / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNediyonDegisik:

bunu chat gbt ile alakasi yok chat gbt Google gibi tarayicilardan bilgi cekiyor kendi iceriginde olmayan birsey. google crome de bu bilgiler cok googleye sorusturma acilmasi lazim

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