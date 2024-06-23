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Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler

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Trafikte yaşanan tartışmaların boyutu kimi zaman sınırını aşarak korkunç boyutlara ulaşıyor. Şehir eşkıyaları, kadın, çocuk demeden çirkin saldırılarını sürdürüyor. Bunun son örneği ise Samsun'da meydana geldi. Trafikte çıkan anlaşmazlık nedeniyle şehir magandaları içerisinde 6 aylık bebeğin de bulunduğu otomobile saldırarak sürücüyü darbetti.

Samsun'da trafikte anlaşmazlık yüzünden saldırıya uğrayan aile darp edildi ve araçlarının camı kırıldı. Otomobilde bulunan 6 aylık bebek ve annesinin ağlamaları kameralara yansırken olayla ilgili gözaltı alınan 1 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TRAFİKTEKİ ANLAŞMAZLIKTA GERGİN ANLAR

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Üçhanlar Mahallesi Samsun-Ankara Karayolu üzerinde önceki gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil arasında trafik anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Taraflardan biri ise otomobilinden inince tansiyon daha da yükseldi.

SALDIRDIKLARI ARACI HURDAYA ÇEVİRDİLER

Seyit O.Ö., Latif Ö. ve Kamuran Ö. tekme ve yumruklarla tartıştıkları kişinin aracına saldırmaya başladı. Aracın camlarını tuzla buz eden saldırganlar, karşılarındaki kişiyi de darbederek tehdit ve hakaretlerine devam etti.

Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler

6 AYLIK BEBEK VE ANNESİNE DEHŞETİ YAŞATTILAR

Gözü dönmüş saldırganlar, aracın içinde çığlık çığlığa kalarak ağlayan anne ve 6 aylık bebeğini de hiçbir şekilde umursamadı. Korkudan şoka giren kadın "Bebeğim var benim" sözleriyle feryat etti.

ARAYA ÇEVREDEKİ SÜRÜCÜLER GİRDİ

Durumu gören çevredeki sürücüler, araçlarını durdurarak olaya müdahale etti ve tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bölgeye ise polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN BABA OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Darp edilen ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili A.R.Ö. ve oğlu Y.Ö. Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kavak Adliyesine sevk edilen Y.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, babası A.R.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Alpingo Bey:

Adalete bak adli kontrol ile serbest , aynı olay hakimin başına gelse bu kararı verir mi ?

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Cihans:

Memlekwtte ne saygi ne seyvi ne gurur kaldi kardesim eline ne gecti cek arabani kenara 5 dakika vekle gideydin naptin simdi dunyayimi kurtardin sanki

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