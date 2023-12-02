Trabzon'da Denizde Kaybolan Lise Öğrencisi Emir Berke Aşık Toprağa Verildi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 6 gün önce sahilde fotoğraf çekilmek isterken dev dalgalara kapılarak denizde kaybolan ve dün arkadaşı ile birlikte denizden cansız bedeni çıkartılan lise öğrencilerinden Emir Berke Aşık Vakfıkebir ilçesinde bugün toprağa verildi.

Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiinde 27 Kasım günü akşam saatlerinde fırtınada fotoğraf çektirmek için limana gelen Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık (16) ve Uğurcan Korkmaz (16) dev dalgalara kapılarak denize düşmüştü. Bölgede Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekiplerince arama çalışmalarına başlanmıştı. Hava şartları ve denizdeki akıntı nedeniyle ilk günlerde güçlükle sürdürülen arama çalışmalarının 5. gününde önce Uğurcan Korkmaz'ın ardından da arkadaşı Emir Berke Aşık'ın cansız bedenleri dalgıçlar tarafından bulunarak kıyıya çıkartıldı.

Cansız bedeni dün bulunan Emir Berke Aşık için bugün öğle namazı sonrasında Vakfıkebir ilçesinde Merkez Eski Camii'nde cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazına Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Aydın, baba Hakan Aşık, Emir Berke Aşık'ın kardeşleri Eymen ve Enes Aşık, sınıf arkadaşları ile sevenleri katıldı. Baba Hakan Aşık, oğulları Eymen ve Enes Aşık ile taziyeleri kabul ederken, cenaze namazı sonrasında Aşık'ın cenazesi Körez mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi. - TRABZON