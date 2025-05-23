Tokat'ta 800 Bin TL'lik Hırsızlık: Tutuklu Kadın Zanlının Bebekle Adliyeye Girişi Dikkat Çekti

Tokat'ta 800 Bin TL'lik Hırsızlık: Tutuklu Kadın Zanlının Bebekle Adliyeye Girişi Dikkat Çekti
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Tokat'ta bir eve girerek 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, Kayseri ve Ankara'da yakalanıp adliyeye sevk edildi. İki kadın zanlının bebekle adliyeye girmesi olayın ilginç bir detayını oluşturdu.

Tokat'ta bir eve girerek 800 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 4 şüpheliden ikisi Kayseri'de, ikisi ise Ankara'da yakalandı. Tutuklanan kadın zanlılardan birinin adliyeye kucağındaki bebeğiyle girip cezaevine bebeğiyle gitmesi dikkat çekti.

Kent merkezi Perakende Mahallesi'nde bir eve girerek yaklaşık 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar, önce kayıplara karıştı. Olayın ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın gerçekleştiği bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kadın ve 1 erkek ve kullandıkları otomobili belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Kayseri'den geldikleri tespit edildi. Zanlılardan S.E. ve B.Y., Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir otomobil içerisinde çalınan ziynet eşyaları ile A. T. ve S.Ç. ise Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

Tokat'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S. E. ve B. Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A. T. ve S. Ç. yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan kadın zanlılardan birinin kucağında bebek bulunması dikkat çekti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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