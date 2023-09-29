Tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulunan tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu, memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. İstanbul'dan memleketi Tirebolu'ya getirilen Fettahoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

İlçenin merkeze bağlı Yeniköy mahallesindeki camide kılınan cenaze namazına Fettahoğlu'nun yakınları, meslektaşları ile vatandaşlar katıldı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Fettaoğlu, ilçeye bağlı Domaçlı köyü aile kabristanlığında toprağa verildi.

Olay, İstanbul'da Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi 10 Aralık Şehitler Parkı'nda saat 10.00 sıralarında meydana gelmişti. Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından silah sesi duymasının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fettahoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede Fettahoğlu'nun cesedinin yanında üzerine kayıtlı bulundurma ruhsatlı bir tabanca ile boş kovan bulunmuştu. - GİRESUN