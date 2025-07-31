Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde kıskançlık krizi, Noel günü kanlı bir cinayete dönüştü. 33 yaşındaki Kirsty Carless, eski sevgilisi Louis Price'ı (31) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın fitilini ise bir arkadaşının Louis'in Tinder hesabını Carless'e göndermesi ateşledi.

Kıskançlıktan çılgına dönen Carless, eski sevgilisini sadece 30 dakika içinde tam 45 kez aradı. Oysa olaydan önce başka bir erkek arkadaşıyla geceyi geçirip alkol ve kokain kullandığı ortaya çıktı.

Carless, bir mutfak bıçağı alıp taksiyle Louis'in Norton Canes'teki evine gitti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Carless'in elinde bıçakla eve koştuğu ve Louis'i bahçede kovaladığı görülüyor. Kısa süre sonra Louis, kış bahçesinde göğsünden tek bıçak darbesiyle ölü bulundu.

Daha Önce de Şiddet Uygulamış

Mahkeme kayıtlarına göre Carless, Kasım 2024'te Louis'i boğduğu iddiasıyla polis kefaletindeydi. Ayrıca komşular, Carless'in daha önce Louis'e metal çubukla saldırdığını, kıyafetlerine çamaşır suyu döküp kafasına ayakkabı fırlattığını belirtti. Louis ise polise verdiği ifadede "ilişkimizin çoğu zaman istismarcı olduğunu, fiziksel şiddete uğradığını ve sevdiği aktiviteleri yapmasının engellendiğini" söylemişti.

Noel sabahı alkol ve kokain alan Carless, taksiyle Louis'in ailesinin evine giderek saldırıyı gerçekleştirdi. Polis kameralarına yansıyan görüntülerde gözyaşları içinde tutuklandı. Carless, mahkemede bıçaklama anını hatırlamadığını ve şiddet yanlısı biri olmadığını savundu ancak cinayet ve silah bulundurma suçlarından suçlu bulundu.

Aileden Yürek Burkan Açıklama

Louis'in ailesi, yaptığı açıklamada "Louis, sevgi dolu bir babaydı. Onu kaybetmek hayatımızda büyük bir boşluk açtı. Noel'i her zaman ailecek kutlardık, onu bu şekilde kaybetmek çok daha acı. Arkasında dört kız ve iki oğlunu bıraktı." dedi.

Carless'in cezası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Olayın ardından Staffordshire Polisi, "katile yönelik önceden alınan tedbirlerin" incelenmesi için dosyayı İçişleri Bağımsız Şikayet Komisyonu'na (IOPC) sevk etti.