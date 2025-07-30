TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü, son anda katilin ismini söyledi

28 yaşındaki TikTok fenomeni Keyla Andreina González Mercado, canlı yayın sırasında başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Ekvador'un Guayaquil kentinde Keyla'nın evinde meydana geldi. İddiaya göre Keyla, arkadaşı ve arkadaşının erkek arkadaşı Manuel Andrés Álava Lázaro ile alkol alırken şakalaştı. Canlı yayında Keyla'nın zanlıya dönerek "Beni iki kez vur, ama biraz içmeme izin ver," dediği duyuldu. Ardından "Kafama iki el ateş et, tek seferde ölürüm, acı çekmek istemiyorum" sözleri geldi. Bu sırada arkadaşı "hayır, hayır" diyerek tepki verdi, ancak Keyla zanlının adını bağırdıktan sonra iki el silah sesi duyuldu.

Yayın aniden kesildi. Arkadaşı hemen Keyla'nın ailesine koşarak haber verdi. Zanlı Manuel Andrés Álava Lázaro motosikletine binip olay yerinden kaçtı ve halen yakalanamadı. Yetkililer, zanlının daha önce dört kez hırsızlıktan sabıkası olduğunu açıkladı.

Keyla ağır yaralanmış halde yere yığılırken, olayın şaka mı gerçek mi olduğu ilk başta anlaşılamadı. Ailesi, genç kadının şakacı bir mizacı olduğunu, bu nedenle böyle sözler söylediğini düşündüklerini belirtti. Ayrıca zanlının yüzünde gözyaşı, boynunda ise tüfek dövmesi olduğu öğrenildi.

Üç kız kardeşin en küçüğü olan Keyla, sosyal medyada "Chubby" lakabıyla tanınıyordu. Son TikTok paylaşımında "Amacım belli: İyi bir kadın olarak kalmak, Tanrı'yla el ele yürümek, kimseye zarar vermeden sade ve alçakgönüllü bir yaşam sürmek" demişti.

Bu trajik olay, bu yıl yaşanan ikinci benzer cinayet oldu. 13 Mayıs'ta Meksikalı güzellik fenomeni Valeria Márquez de canlı yayın sırasında kurye kılığındaki saldırganlar tarafından vurularak öldürülmüştü.

Ekvador polisi, Keyla'nın öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.