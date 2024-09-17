THY, 440 kişinin kara listede olduğunu açıkladı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı paylaşımla uçuş güvenliğini tehdit eden ve ekiplerine saldırıda bulunan kişilerin uçuşlardan men edildiğini ve kara listeye alındığını belirtti. Bilal Ekşi, bu şekilde kara listeye alınan kişi sayısının 440 olduğunu açıkladı.

"UÇUŞ GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

16 Eylül 2024 tarihinde İstanbul- Londra seferini yapan THY uçağının seferi öncesi kabin ekibine küfreden yolcu havayolu şirketi tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edilmişti. Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu zamana kadar 440 kişinin kara listeye alındığını açıkladı.

Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı paylaşımda "Uçuş güvenliğini tehdit eden, ekiplerimize sözlü ve fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu şekilde listede 440 kişi bulunuyor" açıklamasında bulundu.