Tetikçi tutup eşinin kuyumcu dükkanı kurşunlattı

Tetikçi tutup eşinin kuyumcu dükkanı kurşunlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tetikçi tutup eşinin kuyumcu dükkanı kurşunlattı
Haber Videosu

İstanbul'da kuyumculuk yapan bir kadının iş yeri, maskeli saldırganlar tarafından 3 ay içinde 3 kez otomatik silahla kurşunlandı. Emniyet saldırıların kadının boşanma aşamasında olduğu eşinin tuttuğu tetikçiler tarafından gerçekleştirildiğini ortaya çıkarırken, şüphelilerin saldırı anını cep telefonuyla kaydettikleri öğrenildi.

İstanbul Kağıthane'de kuyumculuk yapan kadının iş yeri, 3 ayda 3 kez maskeli saldırganlar tarafından otomatik silahla kurşunlandı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştiren 8 şüpheli yakalandı. Saldırının kadının boşanma aşamasında olduğu eşinin tuttuğu tetikçiler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin saldırı anını cep telefonuna kaydettiği anlar da ortaya çıktı.

Olay, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 04.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maskeli 3 şüpheli kuyumcunun önüne geldi. Şüphelilerden biri burada uzun namlulu otomatik silahla işyerine ateş ettikten sonra kaçtı. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tetikçi tutup eşinin kuyumcu dükkanı kurşunlattı

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Devam eden çalışmalarda kamera görüntülerinde geriye dönük inceleme yapan polis, motosikletli 2 şüphelinin yakın bir noktada motosikletten indiklerini ve olay yerine yürüyerek geldiklerini belirledi. Olay sırasında bir şüphelinin ise gözcülük yaptığı tespit edildi. Devam eden çalışmalarda motosikleti süren şüphelinin Şiyar Ege Ö. (16), olayı gerçekleştiren şüphelinin Gürkan S. (18), motosikleti olayda kullanılmak üzere şüphelileri teslim eden kişinin ise Kayra Y. (18) olduğu belirlendi.

Tetikçi tutup eşinin kuyumcu dükkanı kurşunlattı

3 SALDIRIYI DÜZENLEYEN 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hazırlıklarını tamamlayan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kayra Y.'nin evine operasyon düzenledi. 3 şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramalarda ise uzun namlulu otomatik silah, 5 adet fişek, olayda kullanılan maske ve kıyafetler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ele geçirilenlerle emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan ve poliste toplamda 11 suç olduğu ortaya çıkan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tetikçi tutup eşinin kuyumcu dükkanı kurşunlattı

TETİKÇİ TUTUP EŞİNİN İŞ YERİNİ KURŞUNLATTI

Diğer yandan saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda 2 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 5 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı. Saldırı talimatını veren eşin ise yurtdışında olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin saldırı anlarını cep telefonuna kaydettirdiği de ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı

Eyüpspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Osimhen'den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması

Osimhen'den şampiyonluk sonrası transfer sözleri
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi

Şampiyon olduktan saniyeler sonra yeni hedefini açık açık söyledi
Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir

Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.