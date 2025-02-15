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Temizlik görevlisinden örnek davranış! Sözleri de herkesi mest etti

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Bursa'nın İnegöl ilçes Belediyesinde temizlik görevlisi olan Soner Aktepe, sokakta temizlik yaparken bulduğu ve içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde altın bulunan keseyi zabıta ekiplerine teslim etti.

İnegöl Belediyesinde 19 yıldır temizlik görevlisi olarak görev yapan Soner Aktepe, Mahmudiye Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada yerde bulduğu bir kese içerisindeki yaklaşık 100 bin lira değerinde altın bulunan keseyi, sahibine ulaştırılması amacıyla Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti.

"VATANDAŞIMIZ ÜZÜLMESİN, EMANETİ BİZDE"

Helal ile haram kavramlarına dikkat ettiğini söyleyen Soner Aktepe, "Bizler harama helale dikkat eden insanlarız. Kaybeden vatandaşımız üzülmesin, emaneti bizde. Yerde bulduğum ziynet eşyalarını hemen şeflerime haber verdim ve Zabıta Müdürlüğümüze tutanakla teslim ettim" dedi.

Zabıta Müdürlüğü, tutanak eşliğinde teslim alınan ziynet eşyasını sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.

Temizlik görevlisinden örnek davranış! Sözleri de herkesi mest etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİsmail Karakoyun:

bu arkadaşı inegöl de otururken den tanirim işini laikiyle yapan haril haril calisan bir kişiydi mutlaka selam verirdim uzaktanda olsa.uyusuk iş bitsede gitsem gibi biri değil.Sendende bu hareket beklenirdi kardeşim yasa Varol

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Helall olsun

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