HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Teknenin pervanesi ayağını kopardı

Teknenin pervanesi ayağını kopardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tur teknesinde çalışan Yaşar Görer'in (18) ayağı, tekneyi denizin dibine sabitleyen tonoz ipini çözmek istediği sırada pervanenin çarpması sonucu sağ bileğinden koptu.

3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tur teknesinde çalışan Yaşar Görer'in (18) ayağı, tekneyi denizin dibine sabitleyen tonoz ipini çözmek istediği sırada pervanenin çarpması sonucu sağ bileğinden koptu. Görer, ayağının yerine dikilmesi için ambulansla İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güvercianada Kalesi'ndeki mendirekten hareket etmeye hazırlanan bir tur teknesinin tonoz ipi başka bir tur teknesininkine dolandı. Teknede çalışan 18 yaşındaki Yaşar Görer, ipleri çözmek için denize daldı. Bu sırada geri manevra yapan teknenin pervanesi, Görer'in sağ ayağına çarpıp, bileğinden kopardı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, kopan ayak kıyıdan 30 metre açıkta bulundu. Denizden kendi imkanlarıyla çıkan Görer, ambulansla ayağının yerine dikilmesi için İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Yaşar Görer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası İzmir Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title