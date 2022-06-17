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Bir hafta önce boşandığı eski eşini ve 3 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir hafta önce boşandığı eski eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir hafta önce boşandığı eski eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir hafta önce boşanan Burak T. (24) ve Cansu S. (24) arasındaki tartışmalar boşandıktan sonra da devam etti. Dün gece ikili arasında çıkan tartışmanın alevlenmesi ile Burak T., eski eşi Cansu S. ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali T'nin yaşadığı eve gitti. Cinnet getiren Burak T., eski eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra evden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cansu S. ve Selim T.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Anne ve çocuğunun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

İNTİHARDAN VAZGEÇİP POLİSE TESLİM OLDU

Oğlunu ve eski eşini öldüren zanlı, iddiaya göre evden çıktıktan sonra saklandığı yerde intihara kalkıştı. İntihardan vazgeçen Burak T., daha sonra polise giderek teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Halil Dağ/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Güncel Haberler

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