Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Belediye Vidanjörü Atık Boşaltırken Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait bir vidanjör, yağmur suyu hattına atık boşaltırken yakalandı. Olayın Türk Gücü OSB içinde yaşandığı ve OSB görevlileri tarafından jandarmaya bildirildiği belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, vidanjörün atık boşaltma eylemiyle ilgili soruşturma başlattı. Bu olay, bir hafta önce Ergene Nehri'ne atık boşaltan TESKİ vidanjörünün kameralara yansımasının ardından yaşandı.

Ferhat Akgün/ Tekirdağ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine ait bir vidanjör, yağmur suyu hattına atık dökerken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay Çorlu ilçesi Türk Gücü OSB içinde yaşandı. İddialara göre, OSB görevlileri TESKİ'ye ait bir vidanjörün Şerefli Deresi'ne akan yağmur suyu hattına atık boşalttığını tespit etti.

Tekirdağ'da Belediye Vidanjörü Atık Boşaltırken Suçüstü Yakalandı

Bunun üzerine olayı fotoğraflayan OSB görevlileri durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma, söz konusu vidanjörle ilgili işlem başlattı.

Vidanjörün TESKİ'ye ait olduğu öğrenildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz haftalarda da TESKİ vidanjörünün Ergene Nehri'ne atık boşalttığı kameralara yansımıştı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Jandarma Tekirdağ Ergene Çorlu OSB Çevre Yerel Haberler 3.Sayfa Yaşam Haberler

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

 Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi

Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi

 Kötü koku olayı ortaya çıkardı! Anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu

Kötü koku olayı ortaya çıkardı! Anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title