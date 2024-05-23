Tekirdağ'da Belediye Vidanjörü Atık Boşaltırken Suçüstü Yakalandı

Ferhat Akgün/ Tekirdağ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine ait bir vidanjör, yağmur suyu hattına atık dökerken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay Çorlu ilçesi Türk Gücü OSB içinde yaşandı. İddialara göre, OSB görevlileri TESKİ'ye ait bir vidanjörün Şerefli Deresi'ne akan yağmur suyu hattına atık boşalttığını tespit etti.

Bunun üzerine olayı fotoğraflayan OSB görevlileri durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma, söz konusu vidanjörle ilgili işlem başlattı.

Vidanjörün TESKİ'ye ait olduğu öğrenildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz haftalarda da TESKİ vidanjörünün Ergene Nehri'ne atık boşalttığı kameralara yansımıştı.