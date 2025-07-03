Tek Motorlu Uçak Düştü, Pilot Hayatını Kaybetti

Erzurum- Bayburt ve Rize sınırında tek motorlu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci'nin cenazesi askeri helikopter ile Erzurum'a getirildi.

Sivrihisar'dan havalanıp Rize'ye giderken dün akşam saatlerinde düşen uçağın enkazı Rize-Bayburt sınırında JAK timi tarafından sabah saatlerinde bulunmuştu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanarak dünya turuna çıktığı öğrenilen mühendis pilot Mehmet Demirci'nin kullandığı belirtilen özel jet, Erzurum-Bayburt ve Rize sınırında henüz bilinmeyen nedenden dolayı düştü. Pilot Mehmet Demirci kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada uçakta bulunan ve yaralanan kadın yolcunun ardından pilotun cenazesi de askeri uçakla Erzurum Şehir hastanesine getirildi. Helikopterden alınan cenaze ambulansla otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. - ERZURUM