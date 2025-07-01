Tayland’daki Kağıt Fabrikasında Yangın: 8 Ölü, 26 Yaralı

Tayland’daki Kağıt Fabrikasında Yangın: 8 Ölü, 26 Yaralı
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Tayland'ın Saraburi eyaletinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangında 8 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Yangında iki kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Tayland'ın Saraburi eyaletinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. İki kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un yaklaşık yüz kilometre kuzeyinde bulunan Saraburi eyaletindeki sanayi bölgesinde yaklaşık 100 çalışanın bulunduğu kağıt fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın zemin katındaki kağıt ham maddelerinin depolandığı bölümde dün yerel saatle 11.50 sıralarında başlayan yangında 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Yetkililer, 2 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

İkinci ve üçüncü katlarda bulunan ofis çalışanları içeride mahsur kaldı

İlk belirlemelere göre, üretim hattında görev yapan işçilerin büyük bölümü binadan zamanında tahliye edildi, ancak ikinci ve üçüncü katlarda bulunan ofis çalışanları içeride mahsur kaldı. Yangına, olay yerine sevk edilen onlarca itfaiye aracıyla müdahale edilirken, alevler, içerideki yanıcı ve patlayıcı malzemeler nedeniyle yaklaşık 24 saat içinde kontrol altına alınabildi. Yangın sonrası, 3 binadan oluşan fabrikanın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Bugün olay yerinde inceleme yapan Saraburi Valisi Bancha Chaowarin, yangına müdahalenin fabrikada bulunan patlayıcı ham maddeler nedeniyle güçlükle gerçekleştirildiğini belirtirken, yangının çıkış nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan fabrika yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve yaralı çalışanlara gerekli tüm yardım ve tazminatın sağlanacağı bildirildi. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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