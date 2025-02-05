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Tartıştığı eşinin aracını yol ortasında ateşe verdi

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Malezya'nın Johor kentinde öfkesine yenik düşen bir adam, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından içinde yolcuların bulunduğu aracı ateşe verdi. Araçta bulunan üç kadın ve bir erkek yolcu, alevler yayılmadan önce son anda kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı. Olayın ardından 25 yaşındaki şüphelinin aranmaya başlandığı bildirildi.

Malezya'nın Johor kentinde önceki gün yaşanan olay, ülke gündemine bomba gibi düştü. Eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından öfkesine yenik düşen bir adam, içinde yolcuların bulunduğu aracı yolun ortasında ateşe verdi.

Olay, 3 Şubat Pazartesi akşamı saat 22.20 sıralarında Jalan Tebrau bölgesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, öfkeli kocanın arabaya benzin döktüğü ve ardından ateşe verdiği anlar yer aldı. Araçta bulunan üç kadın ve bir erkek yolcu, alevler yayılmadan önce son anda kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı.

Johor Bahru Selatan Bölge Emniyet Müdür Yardımcısı Raub Selamat, yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili soruşturma başlattık. 25 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarımız devam ediyor. Şüpheli, eşinin aracını ateşe verdikten sonra Toyota Vellfire marka aracıyla kaçtı" dedi.

Tamamen yanan araç nedeniyle mağdur kadının yaklaşık 90 bin Malezya Ringgiti (27.400 Singapur Doları) maddi kaybı olduğu belirtildi. Columbia Asia Hastanesi yakınında çekilen görüntülerde, yanmış aracın yol kenarına çekildiği ve kurtarma ekiplerinin çalışma yaptığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Kullanıcılar, olayın işlek bir yolda gerçekleşmesi nedeniyle büyük bir faciaya yol açabileceğini belirtti. Yangının diğer araçlara sıçramaması ve yolcuların zamanında kaçabilmesi büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Polis, benzer olayların yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırırken, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Tartıştığı eşinin aracını yol ortasında ateşe verdi

Tartıştığı eşinin aracını yol ortasında ateşe verdi

Tartıştığı eşinin aracını yol ortasında ateşe verdi
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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