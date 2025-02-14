Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Erdoğan'dan "Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna çarpıcı yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?' sorusuna yanıt

Erdoğan'dan "İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?" sorusuna yanıt
Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu

Tartıştığı eşinden, astığı pankartla özür diledi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te yaşayan Mehmet Korkmaz, tartıştığı eşi Ayşenur'dan özür dilemek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, kentin işlek noktalarından birine pankart astı. Pankartta, 'Seni üzdüğüm, incittiğim için özür dilerim. Hayatım boyunca seni bir daha asla üzmeyeceğim. Seni çok seviyorum' ifadeleri yer aldı. Mehmet Korkmaz, tüm Siirt'in karısını ne kadar çok sevdiğini görmesi için bu eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.

SİİRT'te Mehmet Korkmaz (30), tartıştığı eşi Ayşenur'dan kentin işlek noktasına astığı pankartla özür diledi.

Siirt'te yaşayan Mehmet Korkmaz, tartıştığı eşi Ayşenur'dan özür dilemek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, kentin işlek noktalarından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki sokağa pankart astı. İlgi gören ve çiftin fotoğrafının da olduğu pankartta, 'Seni üzdüğüm, incittiğim için özür dilerim. Hayatım boyunca seni bir daha asla üzmeyeceğim. Seni çok seviyorum' ifadeleri yer aldı. Bazı vatandaşlar, pankartın fotoğrafını çekti.

'AMACIM, NE KADAR ÇOK SEVDİĞİMİ GÖRMELERİ'

Mehmet Korkmaz, eşini çok sevdiğini, ona yaptığı bir davranıştan dolayı özür dilemek için pankartı hazırladığını belirterek, "Amacım, tüm Siirt'in karımı ne kadar çok sevdiğimi görmesi. Ben eşimi çok seviyorum, çok pişmanım, onu hayatım boyunca bir daha üzmeyeceğim" dedi.

Tartıştığı eşinden, astığı pankartla özür diledi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

Trump, ABD'nin yeni düşmanını açıkladı
img

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
img

Çin'in son hamlesi Trump'ı çok kızdıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.