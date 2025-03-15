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Dini nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı

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Bursa'da Bahattin O., sokakta tartıştığı, dini nikahla birlikte yaşadığı Vildan H.'nin üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Şüpheliyi mahalleli engelledi.

Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Bahattin O. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Vildan H. arasında sokakta tartışma çıktı. Bahattin O., yanında bulunan bidondaki benzini Vildan H.'nin üzerine döktü.

ENGEL OLAN MAHALLELİYE SERT ÇIKTI

Elindeki çakmağı ateşlemek üzereyken şüpheliyi gören mahalleli, olaya engel oldu. Bahattin O., kendisini engelleyenlere, "Hep erkekler mi suçlu, kadınların hiç suçu yok mu? Ne olacak şimdi" diye sordu.

Tartıştığı dini nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı

20 GÜN ÖNCE AYRILMIŞLAR

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, Vildan H. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu sırada Vildan H.'nin de çevredekilere, dini nikahla birlikte yaşadıklarını ancak 15-20 gün önce ayrıldıklarını söylediği belirtildi.

Tartıştığı dini nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; şüphelinin eline aldığı bidondaki sıvı maddeyi kadının üzerine döktüğü ve ateşlemek üzereyken çevredekiler tarafından engellendiği anlar yer aldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Tartıştığı dini nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı

Tartıştığı dini nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı

Dini nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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