Tartışıp kovaladığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı

Konya'nın Karatay ilçesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi üzerinde hafif ticari araç ile seyir halinde olan Mustafa K., henüz plakası belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü ile sözlü tartışma yaşadı.

ARACIYLA KOVALAYIP ÖNÜNÜ KESTİ

Mustafa K., tartıştığı kişilerden uzaklaşmak isterken, şahıslarla yaşanan kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü Şeyh Ulema Yahşi Caddesi üzerinde Mustafa K. idaresindeki aracın önünü kesti.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Burada çıkan tartışmada henüz ismi öğrenilemeyen şahıs, yanında bulunan bıçakla Mustafa K.'yi göğsünden ve bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Mustafa K. da aracını bırakarak İşgalaman Mahallesi Nazarlık Sokak üzerine kadar yaralı olarak kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Mustafa K. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.